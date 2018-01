El Ayuntamiento de Almaraz recurrirá al Contencioso el arreglo de la carretera

La paciencia del Ayuntamiento de Almaraz de Duero, que desde 2006 lleva intentando que se arregle la carretera de su municipio, se ha agotado y recurrirá al Juzgado Contencioso-Administrativo el proyecto que la Diputación de Zamora ha sacado adelante para mejorar cuatro kilómetros de esta vía, un tramo que no es el prioritario para los vecinos de Almaraz y que además excluye el acceso al pueblo. La respuesta de la institución provincial al requerimiento previo presentado por el Consistorio no ha satisfecho al Gobierno local, que tiene ahora un plazo de dos meses para acudir al Juzgado, aunque el alcalde, José Martín, adelantaba ayer que "no esperaremos tanto, porque no parece que cambien de opinión" y qué "nos veremos en el Contencioso". Lo hacía durante un acto en el que su partido, Ahora Decide, expresaba su "apoyo total a la reivindicación de los vecinos de Almaraz", en palabras de su portavoz, José Luis Ferrero.

El Ayuntamiento de Almaraz de Duero se apoya en un antiguo proyecto de un técnico de la propia Diputación para el arreglo de toda la carretera, en el que indica que se debe dar prioridad al tramo comprendido entre los kilómetros 10 y el 14,800, precisamente el mismo tramo de carretera cuyo arreglo demandan los vecinos de Almaraz, el de la zona de "Los Infiernos", donde la vía es más estrecha, sinuosa y llena de baches, sobre todo en los primeros 800 metros. En posteriores bacheados, la Diputación no tocó ese tramo "porque se iba a arreglar con urgencia, y ahora, sin saber por qué van a arreglar otro que no tiene tráfico", protesta Martín. La institución provincial ha aprobado el arreglo del tramo comprendido entre el kilómetro 14 y el 16,800, que incluye una parte de la carretera a Villaseco por 560.000 euros, "la mitad de lo cual se empleará en organizar un cruce, metiéndose en expropiaciones, isletas... cuando no hay necesidad ninguna de hacerlo", opina el regidor.

El cabreo Pepe Martín es mayor porque "nadie" en la institución provincial "ha sabido explicarme el motivo por el que se prioriza este tramo de carretera", asegura. El diputado responsable del área de Obras, Juan Dúo, accedió a recibir al alcalde y a representantes vecinales después de que un grupo de habitantes de Almaraz interrumpieran el último pleno de la Corporación Provincial, "se limitaba a decirnos que son decisiones de los técnicos", explica Martín replicando que "¿entonces para qué tenemos gobernantes?". Los de Almaraz arguyen que el tramo en el que la Diputación va a gastar el dinero apenas tiene tráfico porque los vecinos de Villaseco utilizan la carretera, recientemente construida, a Muelas del Pan para salir a la Nacional 122 y de ahí a Zamora. Tampoco el transporte público utiliza esa parte de la vía. Por eso, asevera, que "no entendemos esta decisión" y que los habitantes de Almaraz "nos sentimos pisoteados".

Al alcalde tampoco le convencen las palabras de la presidenta, Mayte Martín Pozo, que aseguró a los medios de comunicación que más tarde se arreglará el resto de la carretera. "Sabemos que no se va a hacer, porque han presupuestado 1.7000.000 euros, cuando en 2010 el arreglo de toda la carretera se calculaba en 4,3 millones de euros".

El regidor respondía ayer que "a estos que quieren que prospere la provincia, se les nota muy poco", porque Almaraz, "que es uno de los pocos pueblos que mantiene población, vive en el siglo XXI con una carretera del siglo XIX".