Roales contará con un nuevo edificio para su guardería municipal en 2018

El Ayuntamiento de Roales del Pan aprobó en la última semana del año, en un pleno extraordinario, un proyecto para construir una guardería nueva, presupuestada en 260.000 euros. El Gobierno Local que preside Berna Miguel pretende dotar a este servicio de un nuevo edificio que supla las carencias del actual, el cual se ha quedado pequeño para los 28 niños que atiende este curso, y además se trata de un inmueble levantado hace cerca de cien años, "viejo, con mala ventilación y con humedades muy difíciles de eliminar", explica la regidora.

Las mejoras promovidas en los dos últimos años, como la nueva calefacción de pellets, más potente, no son suficientes para subsanar las deficiencias del actual edificio de la guardería pública al que acuden diariamente 28 niños de hasta tres años de edad procedentes de Roales, Valcabado y La Hiniesta. El centro cuenta también con una lista de espera de otros diez aspirantes censados en La Hiniesta, Montamarta y Cubillos, una lista que se ha ido incrementando a lo largo de los últimos cursos, por eso la alcaldesa argumenta que "no se trata de un capricho, sino de una necesidad" y está decidida a dar prioridad a la obra para que se lleve a cabo en la anualidad que comienza mañana, con la intención de que el nuevo local pueda entrar en servicio de cara al próximo curso 2018-2019 y acoger a más usuarios. No en vano, Roales del Pan es el municipio de la provincia que más crece, tal y como publicaba este diario en su edición de ayer. La mayoría de los 28 niños tienen menos de dos años, y en los últimos meses han nacido en Roales otros bebés cuyos padres están interesados en utilizar el centro en el futuro.

El Ayuntamiento de Roales volverá a llamar a la puerta de todas las Administraciones, ahora con el proyecto en la mano, para pedir ayuda financiera para su ejecución. En 2017 no consiguieron esa ayuda y, admite la alcaldesa, no son muy optimistas después de ver que su propuesta no ha sido incluida en el presupuesto de la Diputación Provincial para 2018: "No tenemos muchas posibilidades porque no somos un Ayuntamiento del PP", esgrime Miguel. No obstante lo volverá a intentar tanto en la institución provincial como en la Junta de Castilla y León. Y en caso de no conseguirlo, "el Ayuntamiento ejecutará igualmente la obra con fondos propios, y Roales tendrá nueva guardería en 2018", asevera con seguridad la alcaldesa.

El proyecto redactado por el arquitecto municipal divide el nuevo edificio en diferentes módulos que se podrán ejecutar en distintas fases, y que se levantarán anexos al colegio. La prioridad serán las nuevas aulas, dos para poder separar a los bebés de aquellos niños que comenzarán la Educación Infantil en menos de un año, y que tienen necesidades de aprendizaje diferentes y profesoras diferentes, y sin embargo en el edificio viejo se ven obligados a compartir clases. La nueva guardería también podrá contar con una sala de cunas, un almacén y baños que cumplen todas las normativas de la Junta de Castilla y León referentes a este tipo de instalaciones, y además contempla aspectos como la eficiencia energética o la autoventilación.

Financiar la obra en solitario supone un gran desembolso para el Ayuntamiento, que en 2018 no podría llevar a cabo otras obras en el municipio, más allá de las calificadas de "imprescindibles", como la pavimentación de dos calles "que en pleno siglo XXI siguen sin asfaltar", argumenta Berna Miguel.