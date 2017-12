El alcalde de Galende destaca que se ha agilizado el pago a empresas y autónomos

El equipo de Gobierno de Galende cerró el año con un pleno de trámite ordinario, el pasado viernes, en el que no hubo puntos relevantes dentro del orden del día. El alcalde, José Manuel Prieto Ramos, convocará un nuevo pleno en el primer mes del año para aclarar la situación económica del Ayuntamiento, ante las críticas de Ahora Decide "que no tienen ni pies ni cabeza, pero están en su derecho". Los concejales de Ahora Decide no asistieron a la última sesión del año.

El concejal del grupo de los no adscritos, José Antonio Sánchez García, pidió en el turno de ruegos y preguntas que se cumpliera el compromiso del grupo de Gobierno de poner nombres a las calles, además de averiguar en qué situación está la farmacia de El Puente.

En los informes de Alcaldía el único tema relevante del que informó Prieto fue la desestimación judicial de las cantidades reclamadas por la liquidación de nóminas de un empleado municipal.

La alcaldía está elaborando las cuentas municipales desde 2013, pendientes de realizar por la corporación anterior del grupo Popular.

Tal y como está de endeudado el Ayuntamiento "2017 no ha sido un mal año", pero reiteró que es un ayuntamiento con una base inicial heredada por el PSOE de un alto grado de endeudamiento. De la gestión actual precisó que "no se despilfarra, no hemos aumentado la deuda y no se hacen cosas porque no se pueden hacer al no tener presupuesto". El alcalde señaló que, como consecuencia de la etapa popular "los pueblos estaban destrozados, había calles sin arreglar y ahora hemos ido bacheando". En una gestión favorable señaló "la recuperación de la gestión del agua, aunque tuvimos que indemnizar".

La alcaldía mantiene 17 empleados, aunque no todo el año "y vamos pagando puntualmente porque antes tenían problemas para cobrar. Estamos compaginando el cobro de IBI y el pago de gastos a pequeñas empresas y autónomos". El único impuesto "que estamos cobrando es el IBI pero ya están las ordenanzas para empezar a cobrarlas".

Sobre el descenso de población en el segundo municipio de la comarca sanabresa "es lógico es que caiga, aunque en el caso de Galende ha caído mucho menos que en otros municipios".