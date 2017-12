Los cazadores reclaman reconocimiento "a su labor de preservación de las especies"

La Asociación Zamorana para la Defensa de la Caza y de la Pesca (Azadecap) defendió ayer en la asamblea general, celebrada en Palacios del Pan, "la declaración de la caza como patrimonio cultural inmaterial por la Unesco", así como la propuesta de "una solución a los siniestros provocados por especies de fauna silvestre frente a la entidad estatal de seguros agrarios del Mapama y el Ministerio de Economía , Industria y Competitividad" y, además, "la caza social en los terrenos cinegéticos públicos de la Junta de Castilla y León".

El presidente, Antonio de José, apostó "por el asociacionismo" y aseguró que "es fundamental en la caza para conseguir los objetivos y defender nuestros derechos, y hacerlo de forma altruista".

Azadecap sostiene que los cazadores tienen derecho "a identificarse en las agrupaciones que las unen, con los mismos fines pero con diferentes funciones y actividades, todas reguladas por la Ley de Caza; y no como hasta ahora, que se han constituido como clubes con fines deportivos y reguladas por la Ley del Deporte".

Asegura que "muchos cazadores no poseen entidades propias de caza ni se identifican con las agrupaciones deportivas que se dedican a los campeonatos y concursos y a representar en sus determinados territorios a sus modalidades y especialidades deportivas, como son las Federaciones deportivas".

Azadecap reclama que "se reconozca lo que hacen lo cazadores en el medio natural y rural por la preservación de los hábitats y las especies, y lo que realmente son: entidades de custodia para la preservación del patrimonio natural cinegético".

También se remarcó que "a las entidades de caza en su mayoría, que forman la Caza Social (Asociaciones), ni les reconocen nada por gestionar y custodiar el patrimonio natural cinegético, porque ni registral ni social ni legalmente se les ha reconocido dicha labor y dedicación".

Resalta Azadecap que "la caza durante décadas ha aportado mucho dinero a las arcas públicas de forma directa, dinero que no ha repercutido para nada a quienes lo han pagado. Muchos sectores reciben dinero y no pagan nada por ejercer su actividad, el político, el sindical, el deportivo, el artístico, etc., pero la caza aporta y no recibe".

En el criterio de la asociación "los recursos económicos que genera la caza, deben revertir en su financiación para su mantenimiento, mejora, gestión y administración, ya que si no es así progresivamente dejará de generar riqueza, empleo y valor añadido en las zonas rurales".

Azadecap, creada el 15 de marzo de 2016, ha conseguido en menos de dos años "firmar un convenio de colaboración con la unión nacional de asociaciones de caza (UNAC); una vocalía en el consejo territorial de pesca de Zamora de la junta de Castilla y León; una vocalía en el Consejo Territorial de Caza e incorporarse en la plataforma de custodia del territorio de la Fundación Biodiversidad, dependiente del Mapama.

Antonio de José subraya, además, que "las sociedades de cazadores forman el primer nivel de la red, a través de los acuerdos que tienen suscritos con propietarios y titulares de los terrenos donde realizan su actividad, que pasan luego a integrase en asociaciones autonómicas y nacionales".

En cuanto a custodia del territorio afirma que "el objetivo es compatibilidad entre la estrategia de conservación que plantea la custodia del territorio y el modelo de manejo de terrenos cinegéticos, asumido por las sociedades locales de cazadores, basado en la firma de acuerdos voluntarios con los propietarios".