As Portelas culmina sus conciertos en Barcelona junto a Carlos Núñez

El director de la banda de gaitas As Portelas de Lubián, Jhonathan Ferreira, participará en el concierto de Fin de Año del Palau de la Música de Barcelona invitado por el maestro "gaiteiro" Carlos Núñez. Una vez más, compartirán acordes en uno de los escenarios más importantes a nivel nacional e internacional. Aunque en esta ocasión la Banda de gaitas As Portelas no viajará a Barcelona al gran concierto, Carlos Núñez no se ha olvidado de ellos en este tour de navidad 2017, ya que la banda de gaitas As Portelas ha actuado esta semana en los conciertos celebrados en Palencia y Miranda de Ebro. Que Carlos Núñez siga contando con la presencia de la banda "es una gran motivación para todos sus componentes, ya que, quiere decir que siguen una línea de trabajo evolutiva y que la banda tiene un gran nivel interpretativo" como precisó su director. As Portelas pasa por un gran momento, la escuela tiene más alumnado que nunca y tienen una agenda de cara al próximo año 2018 llena de proyectos.