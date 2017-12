La despoblación rural amenaza de muerte el desarrollo de algunas tradiciones navideñas

La despoblación rural está amenazando de muerte la supervivencia de las ancestrales tradiciones alistanas, muy en particular aquellas donde es necesaria la implicación de un gran número de vecinos de todas las edades. En muchos pueblos la mayoría de los residentes superan los 80 y 90 años. y los adolescentes brillan por su ausencia al estar condenados al éxodo rural para buscarse la vida trabajando o estudiando en la Universidad.

Alcañices, aun siendo el pueblo más grande de la comarca, con más de un millar de habitantes, no tendrá este año el sacramental de Reyes Mayos, uno de los más importantes de Zamora. Los vecinos reconocen que "es imposible conseguir los voluntarios suficientes". Solo Trabazos mantiene de momento los ensayos y viva la tradición del Auto de Reyes Magos. No obstante, estas Navidades no se representará en Aliste. Melchor, Gaspar y Baltasar con su vida, obra y avatares se irán a Zamora capital. Aliste después de muchos años se quedará sin Reyes Magos.

Antaño el Auto Sacramental se representaba incluso en pueblos pequeños. En Cerezal de Aliste tuvo lugar tras la Guerra Civil. Los vecinos la mayoría trabajaba en las obras del salto de Villalcampo (1943-1949) y a falta de tiempo aprendieron de memoria los textos y los ensayos los hacían montados en la burra, mañana y tarde, en sus viajes de ida y vuela, bajo el silencio de la noche, desde Cerezal a los Arribes del Duero.