"Las familias viven la fiesta con corazón y la gente te cautiva, estás como en casa"

Ch. S.

Marcos Senández Fernández nació en Zamora el día 6 de enero de 1998 y es vecino de Trabazos, cocinero de profesión y folclorista de afición. Ayer encarnó a uno de los dos ancestrales Zamarrones de Villarino Tras la Sierra.

-¿De dónde surge su amor por la cultura tradicional?

-En 1991, con sólo tres años, me inicie en Aulas de Música de Aliste y Tras Os Montes de Trabazos llevando el estandarte, me fui formando como danzante y ahora soy el coordinador del grupo de bailes tradicionales que lleva el folclore por España y Portugal. En Aliste tenemos la suerte de haber heredado de nuestros antepasados unas tradiciones que los jóvenes debemos aprender y enseñar a los niños para garantizar su supervivencia a largo plazo y que lleguen a las nuevas generaciones.

-¿Siendo usted foráneo como se integró en las mascaradas de invierno de Villarino?

-Villarino es un pueblo bonito y muy acogedor, de muy buenas gentes. Conozco a los mayores, jóvenes y niños y son todos unas magníficas personas. Hace cuatro años vine y me ofrecieron vestirme de Caballico, acepte y me enamore de la tradición y llevo ya cuatro años como Zamarrón. Me siento como uno más de Villarino soy como el hijo adoptivo del pueblo y les estoy muy agradecido.

-¿Qué destacaría del pueblo y de la mascarada?

-De ambos, sin lugar a dudas, la humanidad y esa sencillez que por desgracia se está perdiendo en muchos lugares: aquí vienes y te cautiva, te sientes como en tu casa y eso siempre es de agradecer. Vamos casa por casa y cada familia te convida a algo, con el corazón, son la pura esencia de la hermandad y la convivencia.

-¿Es cansado encarnar a un Caballico o a un Zamarrón?

- Hombre, son muchas horas y al final notas algo de cansancio, pero se aguanta, es llevadero porque te gusta, disfrutas tu y ves que disfruta la gente. Por desgracia en los pueblos cada vez hay más gente mayor y somos menos los niños y jóvenes y por eso tenemos que implicarnos para salvar nuestros pueblos y sus tradiciones. Hay que estar unidos los vecinos y también los pueblos: todos.

-El medio rural vive unos momentos difíciles y usted vive y quiere vivir en Aliste.

-Soy cocinero, nieto de Juan Senández Terrón, de Los Castaños de Trabazos, tengo hecha Cocina y Gastronomía y ahora terminaré Dirección de Cocina. Cuando mi abuelo se jubile quiero seguir su labor; también soy cocinero del campamento Como Enanos.

-Participa en alguna tradición más en Navidades.

-Así es. Formó parte de la representación del Auto de Reyes Magos de Trabazos, donde hago de Sabio. Las tradiciones alistanas tienen su magia y te enganchan como un valor nuestro, digno y del que hay que estar orgullosos.