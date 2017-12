El Ayuntamiento y los vecinos de Almaraz exigen el arreglo completo de la vía a Zamora

Los vecinos y el Ayuntamiento de Almaraz de Duero siguen exigiendo el arreglo de la carretera que une con Zamora "en su totalidad y no aceptamos la reparación incluida en el proyecto aprobado actualmente por la Diputación". Lo rechazan, afirman, porque "el tramo que se incluye en dicho proyecto no es prioritario y se va a gastar un dinero en algo que no tiene sentido, cuando existen otros con urgente necesidad de arreglo por el mal estado y peligrosidad de la carretera". Indican que "se pretende con este proyecto cambiar la prioridad de la circulación en el cruce de la carretera de Almaraz de Duero y la que continúa hacia Villaseco, dando preferencia al ramal de Villaseco que no tiene ninguna circulación". Señalan que "no es cierto que quede pendiente de ejecutar el tramo entre los kilómetros 10 y 14, ya que el tramo sin ejecutar comienza en el kilómetro 7.3 y no en el 10".

Apuntan que "el presupuesto de ejecución del tramo que actualmente tiene la Diputación en tramitación no es de 700.000 euros sino de 567.433,29 euros" Exponen, además, que "el presupuesto total de lo que quedaría sin ejecutar, según el proyecto redactado en el 2008, que habría que actualizar están en torno a los 4 millones de euros y no de 1.7 millones como dice la Diputación"