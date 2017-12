"Contubernio para negarse a cumplir las sentencias"

Los concejales del Fariza, en la oposición, María Josefa Silvo (PP) -que niega que se la llamara- y José Antonio Renilla (Ciudadanos), junto con M.D. F., J. G. B. y M. D. F. califican de "injuriosas" las apreciaciones señaladas por una decena de ganaderos de la localidad que piden a las administraciones que "hagan todo lo posible para que los ganaderos cuentan con sanidad en las ganaderías y una forma de trabajo digna y acorde a los tiempos que vivimos". Señalan que "lo que están pidiendo es que se incumplan las sentencias de los tribunales, siendo en el municipio de Fariza unos 50 los ganaderos que existen, y hay diez en el pueblo de Fariza que se niegan (con el contubernio del alcalde) a cumplir las sentencias".

Reiteran en su escrito que "el Tribunal Superior de Justicia anuló, vía sentencia judicial, la ordenanza aprobada por el Ayuntamiento de Fariza, sentencia que el ayuntamiento, de forma contumaz y con absoluto desprecio a las resoluciones, se ha negado a cumplir, lo que obligó a los ganaderos que interpusieron el recurso contencioso administrativo a instar la ejecución de sentencia". En consecuencia, añaden, "el Tribunal Superior, previa audiencia al Ayuntamiento, dictó sentencia de auto de ejecución ordenando la devolución las tasas cobradas a los ganaderos durante los últimos tres años y anular los acuerdos de pleno de diciembre de 2016 y marzo de 2017, así como la adjudicación de los aprovechamientos realizada para la PAC de 2017, por realizarse conforma a ordenanza anulada". Indican que la sentencia "obliga al Ayuntamiento a realizar la adjudicación de los aprovechamientos en base a la ordenanza que estaba vigente con anterioridad a la derogada, hecho al que el alcalde se niega por intereses de terceros que pueden llevar a la ruina al Ayuntamiento de Fariza".

Asimismo niegan que "todos los ganaderos del municipio tengamos tierras de cultivo, aradas y sembradas", e indican en su escrito que "en el pueblo de Fariza el reparto de pastos fue anulado por el Tribunal Superior y por el Contencioso el reparto por lotes realizado en septiembre de 2014, obligando la sentencia al aprovechamiento conforme a la costumbre y reparto de dos hojas". Hacen referencia a la negativa del alcalde "a repartir la tierra conforme a la costumbre y a sancionar a A. D. P. por cultivar lotes" y reparan en que el alcalde "prohibió votar" el asunto "aún cuando los compañeros de partido querían votar la resolución". Sostienen que "el veterinario de la Unidad de Bermillo ni es titular de la explotación ni es el que trabaja, y se puede comprobar a diario que quien cuida las vacas es T. G. V.". Incluso hacen mención a "presiones a quienes defienden sus derechos en los tribunales". Al respecto, añaden que "a un ganadero el Ayuntamiento le obligó a pagar las tasas de la ordenanza derogada bajo coacción de que si no pagaba dicha tasa anula los certificados de aprovechamientos a efectos de la PAC". Afirman, además, que quienes no han sembrado las tierras es "porque conocen las sentencias, saben que la adjudicación realizada en 2014 fue anulada y que en la actualidad no se puede sembrar porque hay que hacer un nuevo reparto a dos hojas". "Colmo de despropósito" califican que les responsabilicen de "hacer perder dinero a todo el municipio y jugar con el pan de la gente", cuando, afirman los tribunales "han dado la razón, ya que tanto a J. G. B, M. D. F y María Josefa Silvo les dejaron sin tierras en el reparto de 2014, ya que se las repartieron dos familia". Aseguran que los recursos judiciales "han beneficiado al 100% de los ganaderos del municipio al tener que devolverles el Ayuntamiento todos los impuestos debidamente cobrados, que supone un mínimo de 3.000 euros por ganadero, y algunos el doble". También aseguran que "ningún ganadero va a perder la PAC, salvo que el Ayuntamiento no reparta las tierras conforme a la costumbre y adjudique los aprovechamientos conforme a la ordenanza". Señalan, además, "que las personas jurídicas no tienen derecho a aprovechamiento, reservándose a los vecinos titulares de explotación".

"Solo aportan Juzgado, Juzgado y Juzgado, y una falta de sentido común y convivencia" expresó ayer el alcalde Manuel Ramos.