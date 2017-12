Villalpando y ADRI posponen el parque de la plaza de toros

El Ayuntamiento de Villalpando retomará en 2018 la idea de construir un parque entre la plaza de toros, el polideportivo Chema Martínez y el mercado de ganados. Las obras, que estarán cofinanciadas con fondos europeos a través del Grupo de Acción Local ADRI-Palomares como proyecto sostenible para el medio ambiente, se presupuestaron para el ejercicio de 2017, pero un imprevisto, la presencia de arsénico en la red de agua corriente, llevó a posponer el proyecto para dar prioridad a la instalación de una nueva potabilizadora.

La Comisión de Urbanismo dio luz verde al proyecto del parque, antes de que el agua dejara de ser potable, y la propuesta se elevó al Pleno ordinario del 16 de octubre, donde los concejales de la oposición -que actualmente tienen la mayoría en la Corporación- se opusieron a su aprobación. El alcalde, Félix González, estuvo de acuerdo en supeditar esta obra a la disponibilidad de fondos económicos para solucionar la contaminación del agua, pero desde el Grupo Socialista Rosa Ana Fernández esgrimió otras razones para no aprobar el proyecto como que "no es ético construir un parque con un estanque cuando los vecinos no tienen agua de calidad". No obstante, la socialista ofreció la oportunidad de aprobar el presupuesto en la última semana del año, en sesión extraordinaria, a fin de no perder la subvención de ADRI, siempre y cuando a estas alturas se hubiera dado solución al problema del agua.

Curiosamente, el miércoles 25 de octubre el Ayuntamiento de Villalpando anuncia en el Boletín Oficial de la Provincia que el Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 16 de octubre de 2017, "ha aprobado inicialmente el proyecto técnico de la obra denominada "Recuperación medioambiental y potenciación turística", redactado por el arquitecto don Enrique de Juan-Roncero Prieto, con un presupuesto de 101.754,42 euros". En el siguiente pleno, los ediles de la oposición no aprobaron las actas del 16 de octubre por este motivo.

Preguntado por este diario, el alcalde de Villalpando asegura que el municipio no perderá la subvención de ADRI, "el Grupo de Acción Local no comenzará a contar los tres meses de plazo para iniciar las obras hasta que hayamos firmado el convenio", aunque descarta volver a llevar el proyecto a Pleno -cabe la posibilidad de su aprobación mediante decreto de Alcaldía-. La ayuda de ADRI asciende a 40.000 euros, el resto de la obra se costeará con fondos municipales. La licitación del proyecto es responsabilidad del Consistorio.

El agua limpia, más cerca

En los últimos meses, el regidor villalpandino ha hecho las gestiones oportunas para que la Diputación incluya la nueva potabilizadora de la villa en el próximo Plan Sequía, por lo que la institución provincial financiará hasta el 90% del coste de la nueva instalación. Esto permitirá al Ayuntamiento acometer otras obras, como la mencionada del parque junto al coso taurino.

Antes de que comiencen las obras de la nueva potabilizadora, es muy probable que los villalpandinos puedan volver a consumir agua del grifo. En las últimas semanas las analíticas realizadas por empresas externas han reflejado niveles de arsénico por debajo de lo saludable, 7 microgramos por litro, cuando el límite permitido son 10 microgramos y el máximo alcanzado en la red municipal, a principios de octubre, 10,5 microgramos. No obstante, es la Junta de Castilla y León quien ratificar los datos para permitir de nuevo el consumo.