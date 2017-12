Robos en los ayuntamientos de Fuentesaúco y La Bóveda

Nadie se percató de nada hasta las ocho de la mañana de ayer cuando los trabajadores acudían a su trabajo y se encontraron con todos los papeles revueltos, los despachos y cajones abiertos. Ocurrió en los ayuntamientos de Fuentesaúco y La Bóveda de Toro, ambos de la comarca de La Guareña, distanciados por unos 15 kilómetros.

La cercanía de ambos municipios y el similar "modus operandi" hace pensar que fue una acción concatenada a lo largo del fin de semana. En ambos casos actuaron por la noche, subieron al balcón municipal, rompieron el cristal de la ventana y accedieron al interior. También ha sido similar la actuación, tanto en Fuentesaúco como en La Bóveda, donde el autor o autores del asalto se dedicaron a revolver papeles y abrir cajones en busca de dinero.

Y aunque no son cantidades importantes porque los responsables municipales y trabajadores ya están prevenidos ante este tipo de acciones, sí se hicieron con un pequeño botín. En el caso de La Bóveda "alrededor de 500 euros", ha confirmado el alcalde Francisco Benito. En Fuentesaúco no ha trascendido el dinero, pero no sería una gran cantidad; era sobre todo la recaudación del comedor social.

Por lo demás el daño se ha limitado al gran desorden provocado en ambos edificios consistoriales con los papeles tirados por el suelo, y los armarios y cajoneras completamente revueltas.

En Fuentesaúco los ladrones entraron por la ventana que da acceso al salón de plenos y desde ahí fueron abriendo todos los despachos. En el caso de La Bóveda lo hicieron a través del despacho de alcaldía.

La Guardia Civil recibió ayer sendas denuncias puestas por los alcaldes para intentar esclarecer los hechos y localizar al autor o autores de los mismos.

En La Bóveda de Toro ya sufrieron otro episodio de similares características hace aproximadamente un año y otros ayuntamientos de la zona tampoco se han librado de la acción de los ladrones en los últimos meses. En otras localidades de Tierra de Campos, el Vino o Benavente se han producido hechos similares.