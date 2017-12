El desmán ibérico "recría" en Zamora

La provincia de Zamora cuenta "con una de las poblaciones y reservorios de desmán ibérico ( Galemys pyrenaicus) más importantes del todo el área cántabro-atlántica". Las investigaciones realizadas durante los últimos cuatro años sobre la especie, enmarcadas en el programa Life+ Desmania, muestran "muy buenas densidades en comparación con otras zonas", según los datos expuestos en estos días en el congreso sobre mamíferos organizado en Guadalajara por la Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos (Secem) y, recientemente, en Valencia de Don Juan (León).

Sin embargo, el desmán ibérico no escapa al declive de otras especies que guardan una plena interrelación con los ecosistemas no alterados por el hombre y por el cambio climático, "y la tendencia es regresiva desde Portugal a Francia".

Los datos manejados por los especialistas implicados en el estudio reflejan que "los índices de densidad media en la provincia de Zamora son de 2,40 por kilómetro", en concreto "de 2,44 por kilómetro en la cuenca del Castro y Tera, y de 2,36 en la cuenca del Tuela"; aunque existe una variación conforme a la época del año siendo la densidad "de 3,65 entre mayo y junio", y descendiendo a "2,40 en los meses de septiembre y octubre". "Solo tenemos datos de abundancia de las cabeceras de los ríos Tera y Tuela, recabados a lo largo de cuatro años consecutivos realizando trampeos sistemáticos" expresa Ángel Fernández González, director técnico Biosfera Consultoría Medioambiental, S. L.

En Sanabria fueron capturados un total de 111 ejemplares, 15 de los cuales recapturados, 10 sobre los que no se definió la edad, y otros 86 datados de los cuales cuatro tenían una edad de cuatro años, tres ejemplares nueve años, veintiséis dos años, veintinueve un año y dieciocho menos del año.

Aún siendo una especie más que sensible a las perturbaciones del hábitat y a los manejos, se alaba la profesionalidad del personal dedicado a la investigación porque "ninguno de los 111 ejemplares capturados murió por el manejo o el posible estrés".

El director técnico de Biosfera afirma que "el trampeo y la recaptura de los animales se realiza con sumo cuidado, revisando las nasas cada hora y media por técnicos técnicos especializados y abajo controles de calidad. Se realiza por la noche y pensando siempre en la seguridad de los ejemplares manejados. Esto está muy optimizado". Las nasas de trampeo se instalan "cada 40 o 60 metros y los ejemplares capturados se sometan a una sedación ligera para minimizar el estrés". El sexado genético lo hace el doctor Castresana, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en Barcelona "y se ponen todos los medios sobre la mesa para recurrir los tiempos de manejo y garantizar la máxima supervivencia".

Entre las averiguaciones conseguidas con el estudio está la verificación de que "hay descendencia de la especie en los ríos sanabreses" y también la existencia de "una dispersión de al menos 10 kilómetros, que es una verdadera hazaña para un animal tan pequeño" al decir del Ángel Fernández.

Se resalta, además, que "la población de desmán de Sanabria es estratégica porque es el nexo de conexión de las poblaciones portuguesa y del resto de la cornisa cantábrica".

Aunque la presencia del pequeño mamífero evidencia "un buen núcleo poblacional", el especialista advierte de que "hay que estar en alerta porque todos los graves incendios ocurridos en la Cabrera pueden tener unas consecuencias gravísimas sobre el hábitat del desmán porque arrasan por completo las condiciones del hábitat y tienen que pasar cinco o siete años para que las condiciones de agua recobren unas características de nuevo óptimas para la especie".

"Se corre el riesgo, añade, de perder con estos incendios pequeñas poblaciones locales, que puedan estar fragmentada por grandes presas o zonas antrofizadas".

A los incendios se suman otras realidades poco favorables o tanto más perjudiciales. "Si juntas incendios, sequía, cambio climático y obras en el medio natural son un conjunto de factores negativos que interactúan entre ellos y pueden acabar con las poblaciones recluidas en zonas de cabeceras" expresa Fernández González.

El investigador pone de relieve que el desmán "es una especie muy sensible a cualquier factor que afecte a las condiciones del medio natural, "como son las subidas y bajadas repentinas del caudal por centrales estiajes severos o detracción abusiva del caudal para riegos. Pero no solo el desmán es sensible, también los macroinvertebrados de los que se alimenta, que son pequeños indicadores de la calidad de las aguas. Son tricópteros y toda una serie de familias, géneros y órdenes que están entre piedras y lechos del río".

El proyecto Life+Desmania fue explicado recientemente en Valencia de Don Juan, con importante presencia de agentes medioambientales, donde los participantes en la investigación abordaron los resultados del proyecto y la acciones acometidas. Según informan los propios promotores del programa de conservación "en la primera parte del proyecto se realizó una exhaustivo muestreo de excrementos y caracterización del hábitat, con más de 4.000 kilómetros de río analizados y más de 700 estaciones de muestreo".

Este trabajo dio lugar a un documento denominado "Análisis poblacional y del hábitat del desmán ibérico" en el que se da a conocer las características del hábitat del desmán. Se pone de relieve que "el 70% de la presencia del desmán ibérico se ha encontrado en zonas de refugios abundantes donde la sombra sobre la lámina del agua es mayor al 75%". Las conclusiones sirvieron para elaborar un segundo documento, titulado "Mejora y conservación de los hábitats del desmán ibérico", que sirvió para llevar a cabo las actuaciones del proyecto. Ambos documentos fueron la base para la elaboración de un "Modelo de gestión sostenible del hábitat del desmán ibérico".

La Fundación Patrimonio Natural de la Junta de Castilla y León esta asociada al proyecto y, según informa "Desmania", en Valencia de Don Juan se hizo referencia a que "está en fase de realización un gran número de actuaciones dentro del proyecto en las cuatro provincias en las que ha habido resultados positivos de presencia de desmán" entre ellas Zamora. Entre las obras finalizadas se mencionó "el acondicionamiento de azudes y la reconstrucción de canales de riego en la los ríos Trefacio y Truchas, y limpieza de acumulaciones de arrastres en el río Trefacio".

Asimismo, se dio a conocer, en lo tocante a "gestión, control y erradicación del visón americano, para optimizar el uso de plataformas y así evitar desplazamientos innecesarios", que "se ha desarrollado por parte de Cesefor, un sistema de sensores que se colocarán en las plataformas y avisarán a los agentes medioambientales de la activación de las trampas mediante un mensaje de texto al móvil del agente medioambiental encargado de revisarla. Se destacó, además, "la labor de sensibilización que se ha producido en el marco Life+Desmania, mediante talleres educativos, labores de voluntariado, material divulgativo y exposición itinerante que han tenido un gran impacto en la sociedad.