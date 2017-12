La Guardia Civil media en la "guerra" por el agua entre Palacios y Andavías

Dicen que los sentimientos nacionalistas se avivan en tiempos de escasez, y en la Tierra del Pan, la crisis hidrológica que se arrastra desde hace más de un año ha acabado por enfrentar a los pueblos de Palacios y Andavías, que comparten una infraestructura de abastecimiento de agua que no funciona desde finales de agosto debido al bajo nivel del embalse del Esla. El desacuerdo entre los dos ayuntamientos es tan grande que esta semana pidieron al teniente de la Guardia Civil de Carbajales que medie entre ambos alcaldes. Además, en los últimos días han aparecido en Palacios carteles, firmados por "una vecina cansada", que informa a sus paisanos de que "el diputado de zona y alcalde Andavías, Antonio Iglesias Martín, está poniendo todos sus medios para que Palacios del Pan no tenga agua", y convoca a todos a una reunión informativa en el centro sociocultural a las 17 horas, con el objetivo de "crear una plataforma vecinal para manifestarnos y reclamar nuestros derechos".

Desde que se secó el ramal del embalse en el que se encuentra la captación común cada pueblo se viene abasteciendo como puede, extrayendo agua de viejos pozos de sondeos o solicitando camiones cisterna a la Diputación para llenar los depósitos, pero en Palacios entonan el "Andavías nos roba" porque el Ayuntamiento del pueblo vecino dio de baja el suministro eléctrico que servía para mover la bomba del depósito común, que Palacios seguía utilizando. El alcalde de Andavías, Antonio Iglesias Martín (PP), asegura que en el mes de septiembre solicitaron por escrito al Ayuntamiento de Palacios que pusiera los recibos a su nombre "porque es lo que está reflejado en los estatutos" del convenio entre ambos pueblos, y ante la negativa de Palacios procedieron a solicitar la baja a Iberdrola. Por su parte, el alcalde de Palacios, Pascual Iglesias Méndez (PSOE), reconoce haber recibido dichas notificaciones pero niega la mayor: "los estatutos no dicen eso", y recuerda que en 2014 "la comisión, formada por dos representantes de cada ayuntamiento, acordó que los recibos llegaran a nombre de Andavías" ya que Palacios llevaba más de una década adelantando el dinero de cada recibo. El regidor de Palacios acusa a su homólogo de Andavías de estar "actuando de mala fe para que Palacios no tenga agua", y le reta a sentarse "cara a cara, en una rueda de prensa, con documentos delante, para contar qué ha hecho cada uno, y me comprometo a dimitir como alcalde de Palacios si demuestra que yo he mentido a mis vecinos en algún momento".

Por otro lado, Palacios cerró y soldó la llave de las conducciones que llevan el agua del depósito común hasta Andavías, y cambió la cerradura de las instalaciones que comparten ambos pueblos, hechos que han sido denunciados ante la Guardia Civil. Palacios, por su parte, también ha denunciado al Ayuntamiento de Andavías "por haber accedido a las instalaciones sin permiso", argumenta Iglesias Méndez.

Una vez que la captación que extraía agua del embalse para todos dejó de funcionar debido a la sequía, Palacios comenzó a llenar el depósito con cubas, sacando el agua de varios pozos de sondeo que existen en el municipio. Recientemente han invertido 24.000 euros en 1.000 metros de tubería y una bomba para sacar agua de otra zona del Esla más alejada del pueblo, una obra "express" que han culminado en 10 días. El agua va al depósito que comparten con Andavías, y el alcalde justifica que ordenó cerrar la llave "porque Andavías no aporta nada de agua a ese depósito, y pretenden beberla". Sin suministro eléctrico, solo pueden utilizar una bomba -conectada a otro contador- que a unas horas del día recarga el depósito y a otras bombea el agua hacia el pueblo.

En Andavías, el servicio de Medio Ambiente de la Diputación de Zamora lleva a cabo unas obras, adjudicadas a la empresa Proimancha Ingeniería y Construcción por 281.916,77 euros, para realizar un pozo de sondeo y un depósito que abastezcan a este pueblo por separado. El plazo de ejecución venció hace meses pero las obras no han culminado, y al haberles impedido Palacios el paso al depósito común, se valen de otro viejo y agrietado que existe en el pueblo y que recargan cada poco utilizando otros sondeos o cubas de la institución provincial.

Iglesias Méndez asevera que a Iglesias Martín "no le ha gustado que en Palacios hayamos demostrado lo que se puede hacer para tener agua con solo 24.000 euros, frente a los 300.000 que él se ha llevado del dinero de toda la provincia, y por eso nos intenta dejar sin agua", y añade que "es muy triste que me haya obligado a cerrar la llave, teniendo yo dos hijos que viven en Andavías".