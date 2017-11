El coste de las obras en la planta de Sayagua se eleva a 320.000 euros

La mejora de la estación depuradora de Carbellino de Sayago costará 320.000 euros, 216.000 corresponden a la obra propiamente dicha y el resto los preceptivos impuestos. Así lo confirmaba ayer el presidente de la Mancomunidad Sayagua, Carlos Vega, durante la asamblea ordinaria celebrada en Bermillo. Vega expuso los datos del proyecto elaborado por la Junta de Castilla y León con las principales cifras de la obra, que podría ser una realidad "en el plazo de seis meses".

A ese presupuesto inicial habría que sumar la dotación de un sistema informático adaptado a las características de la nueva instalación que estará dotada de un sistema de ozono en la cabecera, similar al que funciona en la Mancomunidad salmantina al otro lado del embalse.

Además el proyecto prevé la recuperación del sistema de oxidación por dióxido de cloro, que se implantó inicialmente en la estación depuradora de Carbellino inaugurada en 2004 con una inversión de 5,5 millones de euros por parte de la Junta y que después la Mancomunidad cambió por un sistema de hipoclorito sódico, menos reactivo a los agentes contaminantes, como informó en su día en las Cortes regionales el propio consejero de Medio Ambiente.

Los representantes municipales avalaron en la asamblea de ayer un trámite administrativo para autorizar la disponibilidad de terreno, aunque la obra se haría en la misma planta de Carbellino. Sobre la financiación, el presidente de la Mancomunidad confirmó el reparto a partes iguales (el 33%) entre la Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial y la propia entidad de municipios Sayagua.

Con el acuerdo plenario de ayer se da un nuevo paso en la ejecución del proyecto, cuya adjudicación correrá a cargo de la Diputación Provincial.

Entre los asuntos que estaban en el orden del día se encontraba la adquisición de una máquina retroexcavadora. Un punto que, a petición de algunos de los asistentes principalmente los representantes socialistas, quedó sobre la mesa al cuestionar el uso público del vehículo. Consideraban éstos que si la retroexcavadora es para el uso de la empresa adjudicataria de la Mancomunidad, Sayagua Servicios, tendría que se ser ésta la que asumiera la adquisición de la misma, independientemente de que se consiguiera una financiación del 70% por parte del grupo de acción local Aderisa.

No obstante la decisión no se podía adoptar porque no había quórum. De los 22 representantes de la asamblea únicamente asistieron 10. Además del presidente Carlos Vega, asistieron los representantes de Villar del Buey, Carbellino, Salce, Moral, Fariza, Moralina, Pereruela, Luelmo y Peñausende.