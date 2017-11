La DO Tierra del Vino se sumará a la red Rutas de España

La Denominación de Origen Tierra del Vino busca la manera de incorporarse a la red de Rutas del Vino que a día de hoy suman 27 y tienen como objetivo promocionar la gastronomía, el paisaje de naturaleza y por supuesto las viñas y el vino de los diferentes marchamos de calidad. Un ambicioso proyecto en el que están trabajando representantes no sólo de esta Denominación, que cuenta con diez bodegas inscritas y 185 viticultores, sino también con operadores procedentes del mundo de la hostelería y restauración, queserías, posadas reales, hoteles rurales, elaboradores de cervezas, elaboradores de dulces tradicionales, de chocolates ecológicos, representantes de ayuntamientos, Grupos de Acción Local, o asociaciones de sumilleres y empresarios.

Una iniciativa que necesita no solamente de la implicación privada sino también de la colaboración pública para constituirse como una asociación sin ánimo de lucro y a partir de ahí buscar apoyos entre diferentes administraciones y empresarios de distintos ámbitos. Ayer en Villanueva de Campeán, se reunían alrededor de treinta representantes procedentes del sector turístico pero también institucional, como el concejal de la capital Christoph Strieder o la alcaldesa de la localidad, Ángela Alonso quienes escucharon atentamente la exposición de Miguel Ángel García Velasco, gerente de la Ruta del Vino de Cigales, y Fernando Redondo Carrasco, director de la empresa AC+Consultores, especializada en el sector de enoturismo.

García Velasco explicó su visión sobre el sistema de creación y mantenimiento de las Rutas del Vino, con la experiencia de Cigales, creada en 2015, "en un escenario muy parecido al de la Denominación de Origen Tierra del Vino" y convencido del "enorme potencial que tiene este tipo de iniciativas, porque estamos trabajando territorios, organizando y orquestando las particularidades de cada zona. No somos competencia, sino que sumamos". Apeló a la necesidad de la colaboración, "Cigales por sí mismo no es nada, pero si se unen once pueblos podemos ampliar notablemente el elenco de la oferta y lo mismo pasa aquí con Villanueva de Campeán". De hecho son 46 municipios de Zamora y diez de Salamanca los que pertenecen a la Denominación de Origen Tierra del Vino.

Ampliar ofertas

Fernando Redondo Carrasco, Director de la empresa AC+ Consultore cuenta con experiencia en la puesta en marcha de las Rutas del Vino de España, realizando más de 40 auditorías y otros trabajos de asistencia técnica. Los trabajos realizados les han permitido conocer más 1.000 establecimientos, de ellos unas 300 bodegas, y las 27 Rutas del Vino certificadas actualmente, entre las que se incluyen todas las Rutas del Vino de Castilla y León: Arlanza, Bierzo, Cigales, Ribera del Duero, Rueda y la última certificada, Sierra de Francia. Por ello tienen el conocimiento más actualizado y detallado de la realidad enoturística nacional y en particular de Castilla y León. En esa dirección los ponentes aportaron conocimientos para la organización y gestión de las Rutas del Vino, la creación de contenidos, financiación o los requisitos exigidos a los diferentes establecimientos integrantes de las Rutas del Vino entre otros asuntos como señalización y promoción de las mismas.