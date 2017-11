Mogadouro apoya la conexión de Zamora con la IC-5 por Fermoselle y Urrós

El municipio portugués de Mogadouro defiende la construcción de un puente sobre el Duero en Fermoselle para conectar la vía rápida lusa IC-5 con la española CL-527, así se lo expresó el presidente de la cámara municipal, Francisco Guimarães, a los representantes de la plataforma ciudadana "Fermoselle Atrévete" José Manuel Pilo Vicente y José Flores Bernardo en una reunión mantenida para impulsar este proyecto compartido.

La IC-5 se construyó recientemente para conectar los municipios fronterizos del noroeste portugués con la Autovía del Interior Norte, la A-24, y muere en Miranda do Douro. Según defienden Guimarães y "Fermoselle Atrévete", un puente sobre los Arribes para unir la IC-5 con España "acortaría la distancia entre Oporto y Tordesillas" -y por lo tanto con el resto de Europa- "en 80 kilómetros respecto a la conexión por Alcañices y Braganza que se está potenciando en la actualidad". Sostienen que el itinerario natural, y más directo, entre Oporto y Tordesillas es el que sigue el río Duero, por Zamora y por Sayago, "y las actuales conexiones por Alcañices y por Ciudad Rodrigo suponen unos rodeos enormes".

Este puente conectaría además los pueblos de ambas orillas evitando el sinuoso recorrido por la presa de Bemposta, con una sinuosa bajada y subida impracticable para los vehículos pesados, por eso buscarán apoyo en otros municipios sayagueses y salmantinos. El viaducto se ubicaría justo antes de llegar a Fermoselle desde Bermillo y continuaría hasta la IC-5 por una recta que pasaría cerca de la freguesía portuguesa de Urrós. Desde la plataforma "Fermoselle Atrévete" creen que el puente "atraería tráfico, y por lo tanto gente y riqueza" a toda la comarca de Sayago y a la ciudad de Zamora, "a los portugueses les interesa acercarse a Zamora por su estación de ave, que ganaría viajeros", destaca José Manuel Pilo.

La próxima semana, la plataforma "Fermoselle Atrévete" tratará este tema con la Asociación de Empresarios Profesionales y Autónomos de la comarca de Sayago, que también persigue conectar Zamora con la IC-5 y potenciar el eje Tordesillas-Oporto por Sayago, pero había propuesto que el puente se construyera a la altura de la ciudad portuguesa de Miranda do Douro. "En esa reunión queremos consensuar una propuesta, no es posible que defendamos cosas tan divergentes en la misma tierra", con el objetivo de ganar peso de cara a las instituciones. No obstante, en una conversación con este diario José Manuel Pilo defendía que la opción de Fermoselle "ayudaría a vertebrar casi todo Sayago a través de la CL-527, que pasa por Bermillo y atraviesa la comarca" y que "si el acceso a la presa de Miranda es malo, el de Bemposta es aún peor".

Por otro lado, la plataforma "Fermoselle Atrévete" cree necesario "buscar nuevas fórmulas de financiación" para acelerar la construcción del puente sobre Arribes, y pone como ejemplo la propia IC-5 "que la construyó una empresa privada a cambio de una concesión gubernamental, pero no tiene peaje", sino que "la compañía cobrará anualmente, durante 30 años, un dinero en función del número de usuarios y estado de conservación de la vía", explica Pilo.

Reunión con el subdelegado

Esta será una de las reivindicaciones que la plataforma trasladará mañana, jueves 16 de noviembre, al subdelegado del Gobierno en Zamora, Jerónimo García Bermejo, en un encuentro en el que tratarán otras necesidades de la villa que son competencia del Gobierno central, como la declaración de zona catastrófica por los incendios del pasado mes de agosto o la depuración de las aguas residuales que se vierten a Arribes, "para lo cual proponemos una planta ecológica como la que funciona en Atapuerca".

El portavoz del colectivo, José Manuel Pilo, ha expresado a este diario que echa de menos el respaldo del alcalde de Fermoselle, Alejandro Fermoselle, a las reivindicaciones de la plataforma "que está llamando a las puertas de todas las instituciones para conseguir cosas que son buenas para la villa y para toda la zona de Arribes, por encima de partidos y de ideologías". Pilo destaca el apoyo recibido, por la asociación tanto en las instituciones provinciales como en las autonómicas por parte de formaciones tan dispares como Ciudadanos, IU, PSOE o Podemos, mientras en su propio ayuntamiento les dan la espalda, "No sé si les molesta que la iniciativa no parta de ellos, pero es triste que nuestro alcalde esté sumido en un profundo letargo desde el incendio que asoló Fermoselle y Pinilla, y lo mismo se puede decir del alcalde de Villar del Buey, que para mayor gravedad es el diputado provincial de la zona", asevera.