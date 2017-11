Porto de Sanabria exige "una carretera de verdad"

Los vecinos de la Alta Sanabria no se conforman con un bacheado de la carretera de Porto de Sanabria. Lo advirtieron en mayo, si la Junta no firmaba el arreglo integral de la carretera ZA-102, "pechamos o Padornelo". Y así fue, como la Administración autonómica ha descartado su propio proyecto de 2011 y solo destinará 1,6 millones de euros a una reparación superficial de la vía, los vecinos de Porto, Pías o Barjacoba se manifestaban ayer en Padornelo para recordar que "no somos menos que nadie".

La protesta recordó que "Porto es territorio de Castilla y León y tiene el mismo derecho a contar con una carretera de ancho normal", como la que une Puebla de Sanabria con Ribadelago. Ambas vías se encuentran en el interior del Parque Natural del Lago de Sanabria y Sierras Segundera y de Porto, pero la Junta de Castilla y León no quiere invertir en esta segunda. Del mismo modo, pidieron mejor señalización en la A-52, la Autovía de las Rías Bajas: "Es una vergüenza que pases por la autovía y parezca que Porto no existe, no tenemos derecho ni a salir en los carteles", comentaban.El lugar elegido para la protesta, Padornelo, es un ejemplo de la vida que tiene un pueblo, aunque sea más pequeño que Porto, cuando está bien comunicado con la autovía.

La manifestación estaba convocada por la Alianza por la Unidad del Campo UPA-COAG, uno de sus representantes, José Manuel Soto, pidió la dimisión de la alcaldesa de Porto, "si es verdad que ha dicho que en Porto solo quedan cuatro viejos y por lo tanto no hay derecho a una carretera nueva". El municipio es territorio castellano y leonés". La regidora, Guadalupe Carracedo, es de Ciudadanos, el mismo partido que ha pactado con el PP los presupuestos de la Junta de Castilla y León de 2018, que reducen en 10 millones de euros el presupuesto proyectado en 2011 para la carretera.

Las reivindicaciones de Porto sí cuentan con el apoyo del PSOE, que en la manifestación de hoy estaba representado por sus dos procuradores por Zamora en las Cortes de Castilla y León, Ana Sánchez y José Ignacio Martín Benito, y por el senador y alcalde de Puebla de Sanabria, José Fernández Blanco.