La macrogranja de porcino renuncia a instalarse en Villafáfila

La macrogranja de porcino con 2.000 madres que pretendía instalarse en Villafáfila presentará la próxima semana su renuncia ante la presión social. Así lo ha anunciado este viernes durante la sesión plenaria de la Diputación el alcalde de la localidad, José Ángel Ruiz, a instancias de la moción presentada por el Grupo Socialista para instar al Ayuntamiento que él preside a no autorizar y archivar el expediente sobre la concesión de licencia de obras y medioambiental iniciado en el consistorio.

El también diputado de Juventud y Nuevas Tecnologías, Patrimonio y Mancomunidades ha asegurado que la explotación porcina "desistirá del proyecto la semana que viene" por el revuelo causado entre los habitantes de la localidad ante el temor de que los residuos de los purines esquilmen el aire, las tierras y los acuíferos de la Reserva Natural de las Lagunas, entre otras posibles consecuencias.

El anuncio se ha producido prácticamente de forma simultánea al inicio de la asamblea informativa convocada en el salón de actos del Ayuntamiento de Villafáfila para abordar la situación. Tras conocer la noticia, la reacción del pueblo no ha variado y sus habitantes quieren seguir manifestando su reprobación al proyecto "hasta no ver por escrito que la macrogranja no se va a instalar".