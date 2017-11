Preocupación en Villafáfila por la instalación de una granja de 2.000 madres de porcino

Los vecinos de Villafáfila, y del resto de municipios de la Reserva Natural de las Lagunas, están llamados a participar mañana, viernes 3 de noviembre, en una conferencia informativa sobre las "consecuencias contaminantes para la comarca y sus habitantes de la construcción de explotaciones porcinas". A las 11 de la mañana comenzará en el salón de actos del Ayuntamiento de Villafáfila una charla-coloquio con la intervención de técnicos de diferentes organizaciones agrarias y ecologistas.

Un buen número de residentes de la comarca está en pie de guerra contra una empresa que ha comprado terreno en Villafáfila y ha solicitado las pertinentes licencias para instalar una granja de 2.000 madres para la cría de lechones de cerdo. La preocupación parte de que los purines puedan afectar a la calidad del aire en la Reserva o incluso contaminar con nitratos los acuíferos de los que se abastecen los pueblos y las salinas en las que anidan miles de aves cada primavera.

Según detalla el proyecto elaborado por la compañía "el purín se aportará a los campos de cultivo como abono" repartiéndose en las cantidades permitidas por la política agraria. El abono se distribuirá con una cuba y el posterior arado del terreno, "eliminándose de esta forma, gran parte de los olores que se producen durante su distribución". A pesar de ello, "en época de verano se eliminarán los purines en horario nocturno".

Alegaciones

El proyecto ha sido objeto de varias alegaciones. Una de ellas, presentada a título particular por una vecina de Villafáfila, defiende que "en toda la comarca el único medio para obtener agua para el consumo humano es el de las capas freáticas, y precisamente ya se están realizando numerosas actuaciones con plantas potabilizadoras como consecuencia de la contaminación de las aguas para consumo humano". Al mismo tiempo, la vecina apela en su escrito a la Ley 8/1991, de 10 de mayo de 1991, que regula los espacios naturales protegidos en Castilla y León y alega que la contaminación de los acuíferos tendrá consecuencias para la fauna porque la granja se instalará "a unos 2.000 metros del casco urbano, en una zona donde habitualmente en la primavera infinidad de avutardas pastan y realizan su cortejo los machos". En este sentido, en dicho documento se argumenta que "los purines se pueden filtrar a las fincas colindantes" al lugar en el que se depositarán, y que además "la granja está situada en una zona elevada", con lo cual "los arrastres llegarán con rapidez a las salinas, con los perjuicios que eso conlleva para el medio ambiente, ya que desde hace muchos años la profundidad de las lagunas se ha visto mermada considerablemente".

Otra de las alegaciones parte del Ayuntamiento de Villarrín de Campos, del mismo color político que el de Villafáfila. En este caso la preocupación parte de la "proliferación" de este tipo de explotaciones en la zona. La empresa que pretende instalarse en Villafáfila ya tiene otras dos granjas en Zamora y proyecta una cuarta en Santovenia, mientras que sus competidoras trabajan en proyectos de similar envergadura en otros municipios de Campos, Pan y Los Valles. Según explica la alcaldesa, Concepción Gómez, quieren "asegurarse de que esta masificación no vaya a afectar a la calidad del agua ni del suelo" porque "no es lo mismo el impacto que pueda producir una granja, que siete u ocho en el mismo espacio".

Además, la regidora de Villarrín recuerda "los impedimentos que se ponen, "precisamente por estar dentro de una Reserva" a cualquier emprendedor que quiera montar en estos pueblos una pequeña explotación ganadera, una industria o incluso a la hora de ejercer la actividad agrícola. Gómez cree que las granjas de porcino de gran tamaño no son la solución para fijar población en el medio rural porque "las partes del proceso productivo que crean más empleo, que son los mataderos y las industrias de transformación, no vienen a Zamora sino a otras regiones", por lo que la intensificación de la actividad ganadera "no evitará que nos convirtamos en un desierto demográfico, pero pueden convertirnos en un desierto más desagradable".

La granja existente en San Cebrián de Castro, que pertenece a la misma empresa que proyecta la de Villafáfila, da empleo directo a 12 personas de la provincia en estos momentos.

La Junta, a favor

No parece sin embargo que todas estas alegaciones vayan a conseguir su objetivo, pues la Junta de Castilla y León ya dejó clara su posición sobre este tema durante la última reunión del Patronato de la Reserva Natural, el mes pasado cuando alcaldes como la propia regidora de Villarrín, o el de Tapioles, expresaron su preocupación por la proliferación de granjas de porcino. El delegado territorial, Alberto Castro, responsable de la gestión de la Reserva, defiende que se vigila muy de cerca que este tipo de explotaciones cumplan toda la legislación en materia de bienestar animal y de protección del medio ambiente "y en el caso de esta empresa, encontramos que se respeta escrupulosamente toda la normativa" en granjas como la de San Cebrián.

Por otro lado, al contrario de lo que opina Concepción Gómez, el delegado territorial aseguró a este medio que la Junta de Castilla y León tiene presente que el futuro del sector "pasa por explotaciones cada vez más grandes, tanto en porcino como en pollos o conejos" y argumentó que "una explotación que crea 10 o 15 puestos de trabajos, en pueblo como Cerecinos de Campos donde se convierte en la empresa más grande del municipio, tiene un impacto muy beneficioso sobre la economía local", y la Administración regional "defiende el desarrollo de nuestros pueblos".

Carta de SEO/BirdLife

La Sociedad Española de Ornitología SEO/BirdLife ha mostrado su preocupación ante la instalación de esta granja de porcino en uno de los humedales más importantes de Europa, como son las Lagunas de Villafáfila, enviando cartas al alcalde de Villafáfila, a la presidenta de la Diputación de Zamora y a la Junta de Castilla y León para reclamarles que se declare inválido el procedimiento de esta instalación y se vuelva a abrir un plazo de información pública. La misiva habla de una presunta "irregularidad" en la aplicación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental y critica el proceso de información "deficiente" que ha hecho "imposible" presentar las alegaciones correspondientes en el terreno a las partes interesadas.

La carta advierte también de que proyectos de este tipo dentro de la Reserva pueden poner en riesgo el adecuado estado de conservación de los ecosistemas acuáticos existentes y la calidad del agua como recurso básico para la población local. Por ello, la ONG insta también a la Confederación Hidrográfica del Duero primero a valorar desde una perspectiva global la posibilidad de conceder este nuevo consumo de agua y en su caso, a establecer mecanismos de seguimiento más eficientes para garantizar una gestión de los purines adecuada.

"Burbuja" de porcino

Desde SEO/BirdLife denuncian que España vive una "burbuja" de la demanda de cerdo y sus derivados en el mercado internacional debido a países como China, lo que está motivando un aumento del número de granjas de gran tamaño. La tendencia es de menos proyectos nuevos pero cada vez de mayores dimensiones que controlan todo el proceso de producción, desde el nacimiento del animal hasta la fábrica de transformación, y el control de las mismas no es el adecuado a juicio de esta organización.

En declaraciones recogidas por la agencia de información Europa Press, la responsable de agricultura y desarrollo rural de la ONG, Ana Carricondo, explica que cada proyecto de este tipo lleva varios trámites además de la licencia urbanística y ambiental, como el suministro de agua o electricidad y, aunque cada proyecto debe pasar su correspondiente declaración de impacto ambiental, ve "casi imposible" hacer un seguimiento integral, ya que la tramitación depende de administraciones diferentes.

Precisamente ahí está uno de los aspectos más problemáticos para SEO/BirdLife, pues se dan sucesivos permisos a explotaciones concretas "pero no se está midiendo, en realidad, el impacto total acumulado de ellas sobre el agua y los ecosistemas acuáticos asociados" y "debería realizarse una Evaluación Ambiental Integrada", según recoge Europa Press.

La ONG recuerda a las administraciones que es "obligación" en términos de conservación y en particular en el marco de la Red Natura 200, buscar modelos de desarrollo que compatibilicen rentabilidad y protección animal.