Azeco aboga por ayudas directas de la Administración al comercio rural

El secretario general de Azeco, Ángel Hernández, abogó por implementar "las ayudas legales y las ayudas directas de las administraciones al comercio y a los autónomos" en una provincia como la de Zamora, con una situación complicada "por el comercio vertical, el comercio "online" y el poco ritmo económico en una provincia como ésta". Hizo estas declaraciones al finalizar el sorteo de "Sanabria Shopping Card" desarrollado ayer en El Puente de Sanabria, coincidiendo con la celebración del mercado semanal. La campaña, bien acogida entre público y comerciantes, ha supuesto el depósito en las urnas de concurso de 10.000 papeletas y el respaldo de 28 comercios de Sanabria. Para el secretario general estos datos hacen pensar en sucesivas ediciones del sorteo de los cheques para fomentar el consumo en el comercio rural.

El representante de AZECO indicó que estas campañas "no son una panacea pero ayudan a visualizar y concienciar para ver el comercio no tanto como una empresa sino como un servicio". ¿Se imaginan que no hubiera ningún comercio en las zonas rurales" preguntó. Hernández reconoció "el sacrificio para que estos comercios sigan abiertos. No es solo el beneficio económico para una empresa, que es legítimo, sino el beneficio para todos".

Las nuevas medidas para los autónomos que entran en vigor entre 2017 y 2018 "afectará positivamente pero no es suficiente en el mundo rural. No va a haber una distinción entre un comercio de la capital y un comercio de los pueblos. Se ven con buenos ojos esas medidas pero son insuficientes" precisó.

La asociación mantiene el servicio a sus asociados en Zamora y todavía no hay previsión de la reapertura de la oficina situada en El Puente, que solo se abre para actuaciones más puntuales y cercanas de la asociación, como esta campaña destinada a fomentar el consumo en el comercio local.

El vicepresidente de AZECO, Ruperto Prieto, reconoció que "es mucho más difícil que haya un comercio en todos los pueblos de la comarca con una población tan diseminada, pero hay que luchar por el comercio que hay porque es una actividad que fija población en el medio rural". Para Prieto es importante concebir le comercio como un servicio y ayudar a los empresarios "en el día a día y hacerlo más profesional mediante formación". La comarca sanabresa "tiene un gran potencias con el reconocimiento de Puebla como Pueblo más Bonito de España y el Lago". La actividad comercial además de un servicio para "los que residen aquí es un valor añadido para el turismo que los visita".

El sorteo de los ocho cheques de la campaña del comercio local "Sanabria Shopping Card" se desarrolló ayer con numerosas anécdotas. La primera fue el número de llamadas, unas 16, para poder localizar a los agraciados con sus papeletas, extraídas por los niños de la guardería de El Puente de Sanabria. El teléfono que no estaba apagado o fuera de cobertura, tenía conectado el buzón de voz. La primera llamada fue exitosa, Inocente, al segundo toque se llevó el cheque de 300 euros, con pocas dudas del interlocutor al otro lado del aparato. En una segunda llamada hubo respuesta pero algún número no era correcto. El tercer "Carol" se llevó los 200 euros y un "no me lo puedo creer". La pregunta de los agraciados era lo que tenían que hacer. Nada más que pasarse por la oficina de El Puente y recoger sus cheques. Las anécdotas también se vivieron en escenario con una de las madres que ayudaba a cuidar a los niños, agraciada en el sorteo, y "menos mal que mi hijo no sacó la papeleta". Otra afortunada descolgaba instantes después de colgar una llamada con su hermana para recordarle el sorteo. La ganadora del cheque terminó subiendo al escenario.