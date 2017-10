Morales se acoge el Plan Financiero de Hacienda para pagar a los proveedores

El Ayuntamiento de Morales del Vino está dentro de las administraciones locales que se han adherido al Fondo de Ordenación dentro del plan de crédito que ha puesto en marcha el Ministerio de Hacienda. Para ello el Ayuntamiento aportará el plan económico financiero aprobado durante el verano, reconociendo toda la deuda y un plan de ajuste "con mucha austeridad y en base a la recaudación que llega de impuestos y que supone ingresos para el Ayuntamiento, al igual que las tasas, como las que se cobran por el abastecimiento de agua potable o la recogida de basuras", explicaba Iván Gómez Rojo, concejal responsable de la economía municipal.

La adhesión al Fondo de Ordenación permitiría saldar las deudas con todos los proveedores de una vez, sin necesidad del sistema de aplazamientos que es la fórmula que se utiliza ahora. El dinero se iría devolviendo al Ministerio a un interés ventajoso.

Falta, sin embargo, que el equipo de Gobierno determine la cuantía económica que necesita, que en principio podría rondar un montante estimado de 400.000 euros. "Para poder entrar dentro del Plan de Ordenación se debe presentar un cómputo de ingresos y gastos hasta 2028".

La propuesta puso el debate sobre la mesa fundamentalmente por parte de la oposición popular que echó en cara al equipo de Gobierno la pérdida del dinero que ha podido llegar mediante subvenciones que hubieran podido sufragar el coste, por ejemplo, del arreglo realizado en la carretera de Arcenillas "había un plan de inundaciones 2015 que cubría esas averías".

Barrios acusó al equipo de Gobierno de falta de información y mala gestión "ya que recientemente también la Diputación ha otorgado subvenciones para saneamiento que se han perdido porque no se ha presentado a tiempo la documentación".

El exalcalde mostró su convencimiento de que el Ayuntamiento podría haber amortizado deuda, a lo que Iván Gómez replicó: "entiendo que el anterior equipo de Gobierno sufrió la crisis y los ingresos estimados no se cumplieron y tampoco las cuentas . Al Ayuntamiento le faltaban por cobrar 140.000 euros de 2014 y los datos que presentaban no eran reales. Las de 2015 pasaron el Tribunal de Cuentas y las de 2016 están a disposición de cualquier persona que quiera verlas".

Otro de los asuntos que se vio en el Pleno fue la cesión del camino de servicio, solicitado por las empresas del polígono industrial de Morales del Vino. Se trata de un polígono privado que no ha sido recepcionado por el Ayuntamiento.

José María Barrios defendió el rechazo de la cesión porque "hacernos cargo de un camino privado a coste cero no me parece bien. Estoy de acuerdo que pueda ser municipal, pero que nos lo entreguen en buenas condiciones, y si no que sea Fomento quien se haga cargo del arreglo".

Por su parte el alcalde, Miguel Ángel Piorno explicó que "nuestro objetivo pasa por facilitar el asentamiento a las empresas para dar posibilidad a la contratación de trabajadores de Morales y en esa dirección se trabaja, iluminando las rotondas y dando servicio por esta vía y que la que discurre por el arcén contrario está arreglada y abierta al tráfico".