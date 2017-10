Comisión de investigación sobre el sueldo del teniente de alcalde de Morales

El grupo de concejales del Partido Popular en Morales del Vino han solicitado una comisión de investigación urgente sobre las posibles irregularidades que se han producido con el abono de las nóminas del teniente de alcalde, Daniel de Mena. La propuesta fue aprobada por mayoría y se llevará a cabo el próximo lunes, 30 de octubre, a las once de la mañana, después de que la secretaria en funciones pueda tener en su mano toda la documentación.



Fue José Bodego, concejal de la Agrupación Vecinal Independiente Avimp quien presentó la moción en el último pleno solicitando la anulación de retribuciones al teniente de alcalde por incumplimiento del acuerdo de Pleno y su situación de "transfuguismo" al haber abandonado la asociación por la que salió elegido concejal sin dejar el acta. Ha sido también Avimp la que ha elevado las presuntas irregularidades a la Fiscalía después de haber tenido acceso a la contabilidad del Ayuntamiento, y constatar que las nóminas del teniente de acalde ascendían a 2.021 euros y no ha 1.200 que era lo que se había aprobado en pleno el 2 de octubre de 2015. "Mentir y meter la mano en el cajón son actuaciones que no se deben permitir de ninguna manera", subrayaba el exalcalde popular, José María Barrios, anunciando de antemano que si resultan ciertas las acusaciones pedirían la dimisión del teniente de alcalde y que devuelva, con intereses, lo que ha cobrado de más.

La comisión estará formada por tres concejales del Partido Popular, uno de Ciudadanos, otro del PSOE, otro de Avimp y Fernando Castaño que precisamente ayer presentaba la dimisión del equipo de Gobierno y la baja de Ciudadanos, partido por el que se presentó para pasar a ser concejal no adscrito dentro de la corporación y por tanto con voz pero sin voto en las comisiones que se creen.

En esta línea el Pleno dio el visto bueno a tres comisiones más. Una de ellas informativa especial de urbanismo, cuyo objeto es el estudio de las propuestas en relación al nuevo planeamiento urbanístico del pueblo. Otra comisión será la informativa especial de control de contratación, creada para el seguimiento de los expedientes de contratación vigentes y la finalidad de controlar el cumplimiento de los principios establecidos en la normativa. Y por último la comisión de trabajo para abordar asuntos relacionados con el convenio colectivo y los trabajadores municipales.



El concejal de AVIMP José Bodego, anunció ayer su próxima dimisión para dejar paso a su compañera de agrupación, Raquel Carrascal.