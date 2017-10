Y le vieron sonreír

Hace apenas unos meses Alberto O'Connor Pérez, madrileño de 34 años y originario de Granja de Moreruela, luchaba desde la cama de un hospital contra la leucemia que le detectaron en septiembre de 2016. Ayer, aún recuperándose de la enfermedad, este joven empleado de banca regresó a la localidad natal de su madre como "invitado" a una fiesta muy especial: el homenaje que su familia, amigos y vecinos le rindieron por su lucha, un duro recorrido en el que le ha acompañado especialmente su hermana Silvia, mèdico de profesión y su donante de médula. "Estoy muy emocionado", reconoce Alberto O'Connor, rodeado del más de centenar de personas que acudieron a la fiesta organizada en su honor. "Solamente lamento", reconoce, "no haber podido invitar a más gente porque en el pueblo no hay alojamientos, en especial a la familia de mi novia Emma, que me han ayudado tanto".

Sí estuvieron la mayor parte de sus amigos de Madrid, 16 en total, alojados en la casa rural "Tío Quico" de la localidad. "Son como mis hermanos, nos conocemos desde los 6 años. Íbamos todos al colegio de Nuestra Señora del Pilar", asegura O'Connor Pérez. "Esto ha sido un subidón", comenta Manuel Molina, amigo madrileño del joven granjeño desde que apenas tenían tres años. "Después de un año tan duro, estamos emocionados de estar aquí con él, celebrando su recuperación, con tanta gente. Es increíble", añade Molina. Recuerdan sus amigos madriñeños, que hace apenas unos meses Alberto estaba aislado en la cama de un hospital. "No podíamos hablar con él, le veíamos por una ventana", rememoran.

El mismo recuerdo que su madre, Zulema Pérez, muy agradecida por el homenaje, que aún rememora emocionada cómo lloró su hijo cuando en septiembre del año pasado le llegó al centro hospitalario un vídeo, grabado en una bodega del municipio terracampino, en el que familiares y amigos interpretaban para él la canción "Por verte sonreír", de la Fuga, el lema de su lucha por ser la primera canción que aprendió a tocar con la guitarra.

Y ayer, en el Bar Cle-Bis, donde se celebró la fiesta, la pancarta con la leyenda "Por verte sonreír" presidía el salón junto con la mascota del Altlético de Madrid, equipo del que Aberto O'Connor es su hincha número 1.

La idea de compartir una jornada festiva con el joven madrileño partió de sus amigos. Cuenta Virginia Nogueras que "al principio pensábamos organizar una comida en una de las bodegas del pueblo porque a Alberto le encantan". En pocos días, el evento que iba a ser privado derivó en una fiesta por todo lo alto. "Pensamos, por qué no invitar a todos los que quieran estar?. Y aquí estamos, 150 personas acompañándole", añade. Tanta afluencia, obligó al dueño del establecimiento hostelero a colocar mesas fuera del bar. "Menos mal que también compramos sol", bromeaba O'Connor, tras calmarse el viento de primeras horas de la mañana y dar paso a un mediodía soleado que permitió a los comensales disfrutar de una copiosa comida. La jornada festiva concluyó con la actuación del grupo "Distrito Pop" y el homeneajeado exhausto. "Estoy un poco cansado", reconocía el joven granjeño, para quien los festejos comenzaron un día antes, el viernes, con una cena con sus amigos en el bar La Espiga.

La sorpresa llegó tras la comida. Sentados en torno al salón, una pantalla hacía llegar a los invitados un mensaje grabado en vídeo del ya fallecido campeón zamorano Ángel Nieto, en el que el ganador del 12+1 animaba a Alberto O'Connor a continuar su lucha.

Sus palabras fueron recibidas con una fuerte ovación y al grito de "campeón". Alberto O'Connor, muy emocionado, recibía los ánimos de muchos famosos, gracias al empeño, entre otros, de su novia Emma. Rafael Nadal, Fernando Verdasco, varios jugadores del Atlético del Madrid y hasta del equipo rival, el Real Madrid, periodistas como Jesús Álvarez, "Los Manolos" o Matías Prat, que casi arranca a cantar una canción de Loquillo, el del "Tupé", el mismo mote que acompaña al madrileño desde su adolescencia. Para sorpresa las palabras de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y de la actual mandataria, Cristina Cifuentes, deseando al invitado de honor, "un peleón", una pronta recuperación. El exjugador de baloncesto, Fernando Romay, alentaba desde la pantalla "a ganar el partido más importante" de su vida y el exjugador atlético, Kiko Narváez, le convidaba a celebar su victoria ante la enfermedad junto con la Champion que le falta al equipo colchonero.

Pero, el momento simpático de la tarde llegó con Leonardo Dantés y el pequeño estribillo que le dedicó al granjeño "Alberto tupé, espero que pronto te pongas bien".

Lo más emocionante llegó con el vídeo que sus amigos y familiares grabaron allá por septiembre de 2016, en plena fiesta del Cristo y en plena fase de la enfermedad que hoy tiene a Alberto O'Connor en revisión por un pequeño rechazo en el hígado. "Por verte sonreír" volvió a ser ayer el emblema de una lucha que ha unido a todo un pueblo.