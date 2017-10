Lamento de los Arribes

La plataforma ciudadana "Fermoselle Atrévete" celebraba ayer una jornada medioambiental para que las autoridades provinciales y autonómicas conociera de primera mano la situación del Parque Natural de Arribes del Duero y los efectos de los incendios ocurridos a finales del mes de agosto, que dejó un gusto agridulce en sus organizadores, pues solo la procuradora de Podemos María José Rodríguez Tobal y el procurador de Ciudadanos José Ignacio Delgado Palacios acudieron a la actividad a la que habían sido invitados el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, los consejeros de Fomento y Medio Ambiente, la presidenta de las Cortes y todos los grupos políticos de la cámara regional, la presidenta de la Diputación de Zamora, Mayte Martín Pozo y los cuatro partidos representados en la institución provincial, el subdelegado del Gobierno, el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, la jefa del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería, la directora del parque de los Arribes del Duero y el diputado provincial de Agricultura y Ganadería, a su vez alcalde del municipio vecino de Villar del Buey. De todos ellos solo el subdelegado del Gobierno, el delegado territorial de la Junta y los consejeros "han tenido la decencia de disculpar su ausencia, cosa que no ha hecho nadie de la Diputación", comentaban los representantes de la plataforma. Tampoco estuvieron representados los sindicatos agrarios de la provincia ni el Gobierno Municipal, de la oposición local solo acudió el portavoz de Ciudadanos, José Antonio de la Torre.

Los representantes de Podemos y Ciudadanos pudieron visitar, acompañados por los miembros de la plataforma y varios periodistas, algunas de las zonas de mayor valor calcinadas por las llamas, como los olivares del arribe del Tormes, hasta hace pocas semanas frondosos y productivos. Después iniciaron una ruta senderista alrededor del casco urbano de Fermoselle, comenzando en la plaza de Toros y dando la vuelta al castillo, donde los caminantes pudieron comprobar la abundante maleza que en varios tramos impedía el paso, la falta de señalización adecuada y, hacia el final de la ruta "los desagües del pueblo, muy cerca del castillo, vertiendo aguas fecales que dejan un olor que hace casi estar allí". La plataforma demanda mejores cuidadaos para que el Parque Natural pueda atraer turismo.

La jornada continuó en la zona de "Las Muelas", donde el fuego se aproximó peligrosamente a la residencia de ancianos, que tuvo que ser desalojada por prevención, y a continuación se inició un recorrido por el arribe de Duero en todoterreno, una de las pocas formas de desplazarse por una orografía tan escarpada. "Ahora que se ha quemado también se puede transitar andando por algunos de los caminos, otros han desaparecido entre la maleza, y antes del incendio ninguno de ellos era transitable", explicaron a todos los asistentes. En la Peña Redonda se hizo una parada para observar, desde lo alto, el panorama desolador que dejó el fuego en la parte española del parque, y el contraste con el aspecto de la orilla opuesta. El luso Parque Natural Douro Internacional cuenta con anchos caminos que llegan hasta la misma orilla, y con terreno cultivado "porque los agricultores pueden acceder a sus fincas gracias a esos caminos", aseguran desde la plataforma.

Para "Fermoselle Atrévete", la gestión del parque portugués "es el espejo en el que nos tenemos que mirar" para aprender. "Sin caminos no podemos desbrozar, no podemos cuidar los arribes", explica el portavoz José Manuel Pilo, "Alberto Castro nos cargaba la responsabilidad del incendio a los fermosellanos por no desbrozar, pero es imposible que desbrocemos nuestras fincas si no hay caminos y no podemos ni llegar a ellas".

Asimismo, la plataforma reivindica que el centro de gestión del Parque Natural se sitúe en Fermoselle, porque además de ser el mayor municipio de Arribes se encuentra en su centro geográfico, por eso también piden que dicho centro cuente con una dotación de bomberos: "No es concebible que los bomberos más cercanos se encuentren en Bermillo y en Vitigudino, fuera del Parque, a más de 30 kilómetros". Son solo algunas de las reivindicaciones para "sacar de esta catástrofe algo bueno para los Arribes del Duero".