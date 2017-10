El Parque del Lago, la Sierra Segundera y Porto reciben 656.000 visitantes, un 7% más

El número de visitantes al parque Natural del Lago de Sanabria, Sierra Segundera y Porto se incrementó el pasado año un 7%, al recibir más de 656.110 visitantes. Es uno de los datos más significativo del balance anual presentado por el delegado territorial de la Junta de Castilla y León, Alberto Castro, en la primera Junta Rectora convocada tras la entrada en vigor de la Ley de Ampliación del Parque Natural. Desde julio al 15 de septiembre se han calculado 399.561 personas, lo que supone un 16% más respecto al mismo periodo de 2015. El periodo de uso intensivo del parque registró 4.000 visitantes y 1.200 vehículos día. El delegado reconoció que las actividades desarrolladas tanto desde la casa del Parque como el Centro del Lobo están rompiendo esta estacionalidad y alargar las pernoctaciones con turismo activo.

La entrada en funcionamiento del AVE y el impacto de afluencia turística "es un aporte más, pero no es significativo" para el delegado. El tráfico rodado que accedió al espacio protegido sumó 187.970 turismos, 2.221 autocares y l2.800 motos.

El presupuesto destinado al funcionamiento del parque en 2016 fue de 669.972 euros, de los que 170.936 se destinaron a gestión del personal y mantenimiento de las casas del Parque

Los municipios del Parque recuperan las ayudas de discriminación positiva para la Zona de Influencia Socieconómica del Parque (ZIS) que repartirá 146.000 euros (Porto 64.000, Galende 43.000 euros, Cobreros 24.000 euros, y Trefacio 13.000 euros). El objetivo es "recuperar el mismo nivel de ayudas que se tenía en el pasado" afirmó Castro. La Junta ha destinado 341.721 euros a labores de prevención de incendios, 29.244 euros a reparación y desbroce de caminos y sendas en montes de Utilidad Pública de Galende (2.032) enfocados al turismo, aunque su principal uso es la saca de leñas.

Castro declaró que el Lago goza de "buena salud" y es "una de las joyas medioambientales" fruto de "ese mantenimiento que hacen los sanabreses de sus parque natural, y que nos permite extrapolar esa actividad económica en el conjunto de Sanabria y la provincia de Zamora". Subrayó la calidad del agua y el entorno, en base a los propios informes de los técnicos de la Junta.

Las actuaciones de la Junta y de los habitantes de los municipios "nos está permitiendo mantener la calidad del agua, que es algo que nos preocupa a todos".

La guerra de este verano entre el Ayuntamiento de Galende y la Junta sobre la recogida de basuras y limpieza en el parque "no es quién paga, sino quién asume las responsabilidades". La limpieza "por competencias, es del Ayuntamiento" dijo. Y en el caso de que el Ayuntamiento por su situación no puede prestar el servicio "obliga a que la Junta asuma esa responsabilidad, que no es de su competencia, y también obliga a la Diputación". Se han mantenido varias reuniones con el alcalde de Galende para evitar la situación desencadena este verano en las playas del Lago. Castro precisó que, en momentos, "el Ayuntamiento tiene dos trabajadores financiados por la Junta, y hay una cuadrilla de limpieza de la Diputación.

Respecto a los graves incendios de Galicia y Portugal, que han puesto en entredicho la política forestal de los monocultivos, el delegado señala que en Zamora "es diferente" y "el problema no viene por el tipo de especie que hay en el monte, sino por la acción criminal de un montón de personas". Castro reflexionó que en los incendios "focalizamos sobre las consecuencias, incluso por el tiempo que se tarde en apagar el incendio y no hablamos de los que lo provocan, que es una acción criminal. En Zamora llevamos más de 600 incendios en 2017". De cada incendio se investigan sus causas y la causalidad sobre su propagación por causas climatológicas y de vegetación. En cuanto a las reforestaciones, además del dictamen de los ingenieros de montes "está la calidad del suelo, porque no en todos los sitios arraiga el castaño o el roble". Los ingenieros "no quieren todo pinos, sino un ecosistema equilibrado de diversas especies y pensando en el futuro".

En cuanto a la desprotección de las poblaciones frente a la falta de planes de evacuación y de coordinación con los Ayuntamientos ante situaciones de emergencia señaló que "hay una planificación durante todo el año". Cuando hay una emergencia "la Junta asume la responsabilidad y la coordinación de medios". El 112 del Centro Provincial de Mando "trabaja desde el minuto cero en la posibilidad de evacuar" ante emergencias de incendios o de inundaciones, y "sabemos dónde y si es posible evacuar, porque a veces no es posible. En un incendio en Cabañas de Aliste no era posible evacuar. A veces es más peligroso sacar a la gente a una carretera que dejarlos en el mismo municipio". Otro inconveniente "es que mucha gente no se quiere ir". Además la evacuación "tiene que hacerse con la máxima seguridad" y, aunque no hay propiamente una coordinación con los Ayuntamientos, sí hay un control de la población que necesita ser evacuada por razones de atención médica.

En materia de incendios, el representantes de la OPAS agrarias Pedro Fernández San Román preguntó si existía algún plan o protocolo de actuación en el parque para la evacuación en el caso de un incendio como el de Galicia, pero ahí se dio un diálogo sobre responsabilidades de unos y otros. "La Junta dice que tiene pocas propiedades. Manda en todo, pero no tienen responsabilidades. En el caso de los comunales, la responsabilidad, dice, es de los ayuntamientos y por tanto habrá que exigirles que los mantengan limpios".