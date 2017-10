El Consultivo dice que el Ayuntamiento de San Vitero actuó de mala fe con la Mancomunidad

El Consejo Consultivo de Castilla y León ha declarado la nulidad de pleno derecho del acuerdo del pleno del Ayuntamiento de San Vitero, de 14 de diciembre de 2007. Este día modificó el convenio suscrito por el Ayuntamiento, entonces presidido por el alcalde José Tola Ramos, con la Mancomunidad de Servicios Tierras de Aliste, de 29 de noviembre de 2001, para construir el Centro de Logística que acoge el Parque Comarcal de Bomberos Voluntarios. El dictamen, que se ha vuelto en su propia contra, fue solicitado el pasado 23 de mayo de 2017 por el Consistorio a través de su actual alcalde Rafael Caballero Alonso.

La historia se remonta al 29 de noviembre de 2001 cuando Mancomunidad "Tierras de Aliste" y Ayuntamiento de San Vitero suscribieron un convenio para la cesión gratuita de la parcela de titularidad municipal 449 del polígono 4 a la agrupación de municipios para construir el Centro de Logística.

Dieciséis años después el Ayuntamiento no ha cumplido aún sus obligaciones de segregación y cesión de los terrenos.

Esta situación ha llevado a Tierras de Aliste a optar por un Contencioso Administrativo tras fracasar los intentos por llegar a un acuerdo amistoso, fuera de los Juzgados. Tras el fallo del Consejo Consultivo la Mancomunidad ha dado un nuevo plazo, hasta el próximo lunes, para que el Ayuntamiento acepte la propuesta que rechazó en diciembre: Compra de los terrenos, valorados (tasados) por un técnico de Asistencia a Municipios, perdonar los 72.000 euros que ha costado la urbanización (el Ayuntamiento se había comprometido ha realizarla él y no lo hizo" y, caso de disolverse Tierras de Aliste, el Ayuntamiento recibiría su dinero invertido.

El Consejo Consultivo dictamina que "sospechamos que por el Ayuntamiento durante el amplio tiempo transcurrido no se ha realizado actuación alguna para la segregación y autorizaciones para la utilización de la parcela, a fin de adecuarla al uso que se esta dando a la misma. Y es evidente que el comportamiento pasivo y omisivo del Ayuntamiento no puede servirle de justificación, por cuanto es él el único responsable de la situación". Sentencia que "el Ayuntamiento está incumpliendo el convenio suscrito, sin duda con conocimiento y manifiesta mala fe. Convenio cuya revisión de oficio no se plantea el ente local por lo que, sin perjuicio de la revisión, es lo cierto que lo suscrito en el año 2001 esta vigente y vincula al ente local que igualmente ha incumplido sus términos".

En consecuencia, asevera el Consultivo, "tanto por la vía de la responsabilidad patrimonial como por una posible aplicación de la normativa sobre accesión prevista en el Código Civil, con la circunstancia de que estaríamos ante el supuesto de mala fe por el propietario". El artículo expuesto en la asamblea de la Mancomunidad Tierras de Aliste por su presidente Javier Faúndez al resto de alcaldes, es demoledor para el Ayuntamiento de San Vitero: "El propietario del suelo que hiciere en él, por si o por otro, plantaciones, construcciones u obras con materiales ajenos, deber abonar su valor y, si hubiere obrado de mala fe, estará además obligado al resarcimiento de daños y perjuicios". El valor del Centro de Logística se acerca al medio millón de euros.