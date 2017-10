El Ayuntamiento de Morales pagará la deuda de basura a la Mancomunidad

El Ayuntamiento de Morales del Vino solicitará a la Mancomunidad de Tierra del Vino un calendario de pago aplazado para abonar las deudas que mantiene el municipio por el servicio de recogida de basuras, que asciende a 149.000 euros. Precisamente hoy se reúnen los concejales el comisión de Gobierno para analizar el estado de cuentas después de que en julio el Ayuntamiento tuviera que aprobar un plan financiero económico al superar con creces el techo de gasto: "estábamos en 138 mientras que el tope legal está en torno a 110 por ciento".

El alcalde, Miguel Ángel Piorno, explica que "nos hemos encontrado con facturas de las que no teníamos conocimiento y una deuda que ha aflorado y no contábamos con ella, lo que ha supuesto destinar a esto unos 600.000 euros". Piorno explica que su ausencia del último Pleno de la Mancomunidad celebrado en El Cubo estaba justificada y la puso en conocimiento de la Agrupación. "En un correo enviado al secretario de la Agrupación explicaba que por motivos laborales no podía acudir y adelantaba ya que íbamos a empezar a reducir la deuda con la Mancomunidad tras comprobar el estado real" de la tesorería municipal. "Este año hemos reducido un 40% la deuda, haciendo muchos ajustes y recortes, uno de ellos en las fiestas de Morales a las que destinamos tan solo 25.000 euros. La prioridad es mantener los servicios ciudadanos como el abastecimiento de agua o, en este caso, la recogida de basuras". En todo caso Piorno asegura que Morales tiene capacidad suficiente para hacer frente a la deuda con la Mancomunidad, sobre todo si se acuerda un calendario de pagos. Los imprevistos y las obras de emergencia, como el arreglo de averías y el abastecimiento de agua , han supuesto también que se hayan tenido que desviar fondos previstos para otras necesidades. Recuerda que llevan un tiempo sin secretario, "hasta ayer mismo no llegaba la habilitación de la nueva funcionaria", lo que ha provocado incluso el aplazamiento del pleno para el próximo jueves.