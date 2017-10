La producción de leche de oveja crece a pesar del cierre de explotaciones

Los ganaderos de ovino no ven en el horizonte una recuperación de los precios en origen. El mercado atraviesa un proceso de transformación en el que la producción se está concentrando, y por eso la cooperativa zamorana Asovino forma a sus socios en aras de prepararse para los nuevos retos del sector. Los cooperativistas asistían ayer a unas jornadas en un hotel de Coreses cuyo primer y principal ponente fue Fernando de Antonio, director técnico de ganadería de Cooperativas Agroalimentarias de España, quien abrió la mañana exponiendo la situación actual del mercado en el sector de ovino de leche.

A lo largo del último año ha aumentado de forma notable el consumo de queso en España, pero en el caso de los quesos tradicionales -los que suelen estar elaborados exclusivamente con leche de oveja- ese incremento de las ventas viene motivado por una bajada muy importante del precio para los consumidores, según explicaba ayer Fernando de Antonio. Por otro lado, la leche de vaca vive un periodo de estabilidad a la baja que ha provocado la reducción del uso de leche de oveja para los quesos de mezcla.

En esta compleja tesitura se están negociando los precios de la leche para el próximo año "y las señales no son positivas, nos podremos encontrar con que no haya subidas o haya subidas muy ligeras, lo cual sería una noticia nefasta para los productores", vaticinó el director técnico de Cooperativas Agroalimentarias. Según los datos del Ministerio, desde principios de 2017 el precio en origen de la leche de oveja ha descendido un 2,6%, y el precio pagado en julio era un 1,7% inferior al de julio de 2016 es decir, "estamos en una espiral de bajada que no se veía desde hacía tiempo" y que además se ha despegado de la tendencia a la recuperación de las leches de vaca y cabra, "algo que no era habitual en España". En esta situación, los ganaderos han amortiguado las pérdidas gracias la reducción del coste de materias primas como los cereales, algo que podría invertirse en cualquier momento.

De Antonio incidió en el continuo descenso del número de explotaciones de ovino en España a lo largo de los últimos años, que sin embargo no ha motivado un descenso de la oferta ya que la producción de leche de oveja se ha incrementado en este periodo. Lo que está viviendo el sector es, por tanto, un proceso de concentración de la producción en el que las explotaciones que permanecen han crecido y compensan la producción de las desaparecidas. El cierre de granjas, según el técnico de Urcacyl, se explica principalmente "debido a la falta de relevo generacional en algunas zonas" del país más que a la situación de los precios "que también pueden haber influido", y esa deslocalización de la producción "no tiene buenos efectos e el mantenimiento del tejido rural, ya que en muchas zonas desaparece la última actividad económica que quedaba, que era el ovino, dando lugar a zonas baldías donde no había nada". La deslocalización no se da solamente entre regiones, sino también entre diferentes comarcas de una misma provincia.

Ante esta situación, el técnico cree que los ganaderos deben persistir en la tarea de reducir costes de producción, algo que ya hacen, pero sobre todo mejorar su relación con la industria. "Industriales y productores deben verse como compañeros que van en un mismo barco y no como rivales, porque la problemática en la cadena de valor subyace en el último eslabón, que es la distribución", opina Fernando de Antonio.

Por todos estos motivos, en Asovino conocen la importancia de abrirse camino en nuevos mercados y están dando importantes pasos en este sentido, especialmente para la comercialización de la carne de sus lechazos. En la actualidad, Asovino cuenta con 320 socios ganaderos en la provincia de Zamora, y vende cada año 13 millones de litros de leche y 120.000 lechazos.

La jornada formativa de ayer se completó con una ponencia sobre las novedades de la PAC para el próximo año, a cargo del técnico de ganadería de Urcacyl José Manuel Domínguez Delgado, y otra sobre la gestión de la alimentación por el jefe de producto para pequeños rumiantes de Nanta, José María Belio, para finalizar con una comida de hermandad. Las jornadas tendrán continuidad el martes que viene, 24 de octubre, con la presencia de la jefa de servicio de Sanidad Animal de la Junta de Castilla y León, Olga Mínguez, para explicar el programa sanitario voluntario de vigilancia y control de la agalaxía contagiosa en Castilla y León. A continuación, Ina Beltrán de Heredia, investigadora de Neiker-Tecnalia, hablará sobre el protocolo de evaluación del bienestar de las ovejas en la explotación.