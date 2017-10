Medio Ambiente da por controlado el incendio declarado en Arribes del Duero

La Junta de Castilla y León ha rebajado a nivel 0 y da por controlado a las 09.00 horas del día de ayer el incendio forestal propagado estos pasados días por Arribes del Duero en la zona de Pereña y Villarino de los Aires, lindante a Fermoselle.

Los medios remitidos a este incendio son, en la mañana de hoy, según informa Medio Ambiente, 1 técnico, 1 agente medioambiental, 2 cuadrillas terrestres y 2 autobombas.

Igualmente, el nivel de gravedad 1 declarado ayer por la Junta por simultaneidad de incendios forestales en la provincia de León ha bajado a nivel 0 a las 10.25 horas del día de hoy.

Al incendio de Silván (Benuza) se ha enviado un técnico y 2 cuadrillas terrestres. Está previsto mandar el helicóptero de coordinación en el momento en que sea posible volar. A Matalavilla (Palacios del Sil) se ha enviado dos cuadrillas terrestres. A Sosas de Laciana (Villablino) se ha mandado 1 AM y 2 cuadrillas terrestres. A Portela (Sobrado) se ha enviado un técnico, 1 AM y 2 cuadrillas terrestres. Y a Fuente Oliva (Balboa) se ha mandado 1 AM y 2 cuadrillas terrestres.