Sanabria amanece entre una espesa capa de humo y cenizas procedentes de Galicia

Los fermosellanos, inmersaos en el pleno proceso de elegir a la Junta de Trabajo para llevar adelante la concentración parcelaria, no quitaban ayer el ojo de Arribes del Duero y del Tormes donde una inmensa humareda mostraba la fuerza de un incendio iniciado en Pereña y que el viento conducía hacia Villarino los Aires y hacia Fermoselle.

Pocos medios aéreos sobrevolaban la zona porque las llamas los reclamaban por múltiples escenarios del noroeste peninsuar, pero algunos sobrevolaban el Parque Natural tratando de frenar el avance del fuego.

El servicio de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, en su parte de ayer tarde, informaba que el incendio de Pereña había descendido a nivel de gravedad 1 a las 17.30 horas. Los medios de la Junta remitidos a este incendio de Arribes consistían en 2 técnicos, 4 agentes medioambientales, 4 helicópteros (S3, A2, V1 y S2) con sus brigadas helitransportadas, un avión anfibio, cinco cuadrillas terrestres, siete autobombas y tres máquinas.

90 personas

En total, suman más de 90 personas trabajando en los incendios de Salamanca, que amenazaban con saltar el Tormes y adentrarse en Fermoselle.

Respecto al resto de incendios en la región, la Junta informó que "se mantiene el nivel de gravedad 1 en la provincia de León por simultaneidad de incendios forestales, donde están trabajando más de 180 personas. En Silván (Benuza) trabaja un técnico, 6 helicópteros de extinción y un helicóptero de coordinación, dos BRIF y una cuadrilla helitransportada, dos AM, tres cuadrillas terrestres, dos autobombas y dos máquinas. En Matalavilla (Palacios del Sil), trabaja un AM y dos cuadrillas terrestres. En Sosas de Laciana (Villablino) trabaja 1 técnico, 1 AM, 1 helicóptero con su cuadrilla helitransportada, 1 cuadrilla terrestre, 1 autobomba y 1 máquina. Al fuego de Portela (Sobrado), iniciado en Orense, la Junta ha enviado un técnico, 2AM, una cuadrilla helitransportada, 4 cuadrillas terrestres, 3 autobombas y cuatro máquinas. Y en Fuente Oliva (Balboa), el incendio iniciado en Lugo, trabajan 3 AM, 1 autobomba, 1 cuadrilla helitransportada por tierra, 1 cuadrilla terrestre y 3 máquinas. Los medios aéreos solo han podido actuar en el incendio de Silván en el resto de los incendios se mantienen las malas condiciones de visibilidad por humo y niebla. También había un incendio en Ávila.