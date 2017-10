Medio Ambiente controla el incendio de Arribes

La Junta de Castilla y León ha rebajado a nivel 0 y da por controlado a las 09.00 horas del día de hoy el incendio forestal propagado estos pasados días por Arribes del Duero en la zona de Pereña y Villarino de los Aires, lindante a Fermoselle. Los medios remitidos a este incendio son, en la mañana de hoy, según informa Medio Ambiente, 1 técnico, 1 agente medioambiental, 2 cuadrillas terrestres y 2 autobombas.

Igualmente, el nivel de gravedad 1 declarado ayer por la Junta por simultaneidad de incendios forestales en la provincia de León ha bajado a nivel 0 a las 10.25 horas del día de hoy.

Al incendio de Silván (Benuza) se ha enviado un técnico y 2 cuadrillas terrestres. Está previsto mandar el helicóptero de coordinación en el momento en que sea posible volar. A Matalavilla (Palacios del Sil) se ha enviado dos cuadrillas terrestres. A Sosas de Laciana (Villablino) se ha mandado 1 AM y 2 cuadrillas terrestres. A Portela (Sobrado) se ha enviado un técnico, 1 AM y 2 cuadrillas terrestres. Y a Fuente Oliva (Balboa) se ha mandado 1 AM y 2 cuadrillas terrestres.

Aunque los incendios aún no se han dado por controlados, con los trabajos y la lluvia que cae en estos momentos ya no tienen llama y hasta que se reconozcan permanecerán en esta situación. Precisamente las condiciones meteorológicas impiden en estos momentos la actuación de los medios aéreos, aunque están preparados para actuar cuando las condiciones lo permitan.

Además de los incendios registrados en la provincia de León, también se han producido otros en provincias como Ávila y Salamanca. El incendio de Gilbuena, en Ávila, bajó a nivel 0 a las 19.00 horas de ayer y se dio por controlado a las 21.15 horas. Hoy se encuentran actuando en este fuego 2 AM, 2 autobombas y 3 cuadrillas de tierra.