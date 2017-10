El Ayuntamiento de Coreses ignoró en 2012 una petición del Procurador del Común

El alcalde de Coreses, José Luis Salgado, aclara que su ayuntamiento permanece en la lista de "Administraciones públicas no colaboradores" con el Procurador del Común -junto con otros 29 municipios de la provincia de Zamora, como ya informara este diario- por responsabilidad del anterior equipo de gobierno.

En la etapa de Luis Hernández al frente del Ayuntamiento este habría ignorado, según el Procurador del Común, sus peticiones de información acerca de un proceso selectivo para la contratación de un empleado municipal. Dicho proceso suscitó una queja ante el defensor del pueblo de Castilla y León, y la institución solicitó al Consistorio información al respecto hasta en tres ocasiones, el 3 de septiembre de 2012, el 23 de octubre, y el 19 de noviembre de ese mismo año. Ante la falta de respuesta, el Procurador apercibió formalmente al Gobierno local el 3 de enero de 2012, pero el 1 de marzo cerraba el proceso por no haber recibido respuesta.

Salgado asegura que desconocía el caso hasta que se enteró el pasado mes de julio, por este diario, de que su municipio estaba incluido en la lista de Administraciones no colaboradoras "por incumplir la obligación de informar", y que "enseguida nos pusimos en contacto con el Procurador del Común para saber qué habíamos pasado y qué podíamos hacer", pero el Ayuntamiento ya no debe responder al requerimiento al haberse archivado la queja, por eso subraya que la responsabilidad es de sus predecesores. "Lo que yo haga lo asumo, lo que no haga yo, no", asevera el actual alcalde.

Además de ayuntamientos, hay juntas vecinales y mancomunidades entre las entidades de la provincia de Zamora que han cumplido su obligación de informar a la institución con sede en León.