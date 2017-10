Arcenillas suma a sus servicios un punto de información catastral

El Ayuntamiento de Arcenillas ha incorporado a su cartera servicios la disposición de un Punto de Información Catastral (PIC) de manera gratuita coincidiendo con el horario de atención al público por parte de la secretaría.

El PIC es una oficina autorizada por la Dirección General del Catastro donde los ciudadanos pueden acceder para obtener información de carácter general y particular de inmuebles así como asesoramiento sobre obligaciones con el Catastro, notificación por comparecencia en procedimientos catastrales, servicio de consulta libre y certificación de datos catastrales no protegidos y de cartografía digital. También ofrece un servicio de consulta y certificación electrónica para los titulares catastrales de datos catastrales protegidos, relativo a los inmuebles de su titularidad y servicio de certificación negativa de bienes inmuebles o de la circunstancia de no figurar como titular catastral, relativa al propio solicitante. Para el funcionamiento del PIC se seguirá la normativa, especialmente en lo que se refiere a los datos de carácter personal.