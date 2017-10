Una empresa privada pedía 39.000 euros por la gestion y se hizo por solo 3.480

Ch. S.

Los ayuntamientos de Alcañices, San Vitero, Trabazos, Samir de los Caños, San Vicente de la Cabeza, Figueruela de Arriba, Mahíde, Viñas, Rábano y Rabanales fueron los que mejor organizaron la recogida de voluminosos y custodia, ya que en el caso de los electrodomésticos, lavadoras y neveras, habían de entregarse completas, con sus motores, requisito exigido por la empresa de Palencia que los recicla. En la mayoría de estos casos incluso los operarios municipales los llevaron hasta San Vitero. En el municipio de Fonfría también se gestiono bien, a excepción de Fornillos de Aliste donde "fue un desastre".

En Gallegos del Río, municipio que integra a Domez de Alba, Flores, Valer de Aliste, Puercas, Tolilla y Lober, el fallo estuvo en que el Ayuntamiento se olvido de comunicar oficialmente y a tiempo la recogida a los vecinos y emigrantes. No lo hizo mediante bando hasta el día 31 de agosto, cuando la recogida era el día 7 de septiembre. Ello supuso que muchas familias que pasaron las vacaciones en sus pueblos en los meses julio y agosto no se enteraron y no pudieron entregar los objetos voluminosos al haberse ido ya de los pueblos. Se da la circunstancia que el acuerdo de la Mancomunidad Tierras de Aliste y la elección de las fechas para la recogida se aprobaban en el mes de junio. Una vez culminada la recogida y entrega de voluminosos se cerró con un coste de 4.580 euros, que se quedaron en 3.480 al restarse los 900 pagados por las empresas de muebles que entregaron colchones. Una empresa privada había pedido 39.000 euros por desarrollar la recogida.