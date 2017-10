La Culebra ingresó 188.694 euros la pasada campaña por actividades de caza

La Junta Consultiva de la Reserva Regional de Caza de la sierra de La Culebra dio cuenta ayer, en la reunión presidida por el Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León, en Zamora, Alberto Castro, de la situación legal de la Agrupación de Entidades locales y propietarios de terrenos del espacio protegido que pretende formalizarse; de los ingresos procedentes de la caza, que en la pasada temporada sumaron 188.694 euros; y de la ejecución del Plan Técnico de Caza de año 2016-17, que dejó un palmarés, en ciervo, de ocho medallas de oro, siete de plata y cinco bronces.

La Junta Consultiva de La Culebra conoció ayer la cuenta del total de los ingresos generados por la caza en la temporada 2016-17, que sumaron un total de 188.694 euros, de los que 23.320 corresponden a la caza menor. No obstante, según se especificó, la cuantía total a repartir será de 183.793 euros porque 4.900 son detraídos de "los gastos necesarios para el control del aprovechamiento".

Es de resaltar que, en lo tocante a caza mayor, el importe de la adjudicación sumó un total de 128.500 euros y los complementos 35.874 euros. La Junta resalta "que se ha logrado un incremento de un 3 % en los ingresos, respecto a la temporada anterior, y se mantiene la tendencia al alza de las últimas temporadas". De manera excepcional, se procederá también al reparto de los ingresos procedentes de la caza, correspondientes a la temporada en curso 2017/18, y que se han obtenido hasta la fecha de celebración de la Junta Consultiva extraordinaria, y que suman más de 160.000 euros

Por lo que respecta a los resultados y puntuaciones fiscales de los trofeos logrados en la caza se detalla que de los diez corzos del cupo se presentaron los diez cazadores, todos ellos dispararon pero se abatieron seis ejemplares. En cuanto a ciervos, de la categoría A1, se disparó sobre los trece animales del cupo, se abatieron doce y uno resultó herido. También se disparó sobre los doce ejemplares del cupo de ciervo A2, con el resultado de diez abatidos y uno herido. Fueron abatidos los cuatro del cupo correspondiente a ciervo no medallable. En cuento al lobo fueron abatidos siete, en la modalidad de aguardo, aunque disparó al predador, pero con fallo, un cazador a rececho de venado y en una de las dos monterías.

Según los datos ofrecidos ayer sobre los resultados de la pasada campaña de caza, en lo referido a trofeos, en ciervo fueron conseguidos ocho medallas de oro, siete de plata, cinco de bronce y dos no medallables.

Alberto Castro reparó en "la excelente puntuación fiscal media del trofeo de ciervo categoría A1, el mantenimiento en el límite de la medalla de oro, mientras que los nuevos trofeos de ciervo ofertados de la categoría A2 rondaron en su puntuación media la medalla de plata". De esta forma, apunta la Junta "la Reserva de la Culebra se sigue manteniendo como uno de los mejores terrenos cinegéticos abiertos de toda España para la caza del venado". La Junta añade que "se ha logrado un alto grado de cumplimiento del cupo de las restantes especies cinegéticas. En el caso del corzo se ha alcanzado una puntuación fiscal correspondiente a medalla de bronce. Por su parte, cerca de un 90 % de los permisos de aguardo al lobo desarrollados (siete de los ocho cazadores con permiso para esta modalidad de caza) han logrado tener éxito en la caza de esta emblemática especie en la Reserva".

Entre los fines de la Agrupación de entidades locales y propietarios de La Culebra está "definir y coordinar los criterios generales para la gestión" en los asuntos de la Reserva. Es una entidad formada por los doce ayuntamientos de La Culebra y dos Juntas Administrativas (Litos y Villanueva de Valrojo), más cuatro propietarios de terrenos "reconocidos" (Cional, Trasierro, La Carva y Sandín) que serán convocados a las reuniones. Las Corporaciones municipales deberán aprobar, en sesión plenaria, los estatutos, ya redactados.

Existe, empero, un problema con Sendín. El Ayuntamiento de Mananzal de Arriba "no quiere reconocer a los propietarios de Sandín y la Junta de Castilla y León pide documentación: títulos de propiedad y acuerdos de concentración parcelaria. Pero sucede que en La Culebra son muchos los propietarios que el único documento válido del que disponen es la referencia catastral". Para el representante de Coag y de los Montes Vecinales de Cional, José Manuel Soto, "esto es una cacicada del Ayuntamiento en contra de los vecinos de un pueblo, que puede obligar a que los 41 pueblos tengamos asociaciones de propietarios". Critica que "un ayuntamiento se venga quitar dos euros por hectárea a los vecinos y no haya tenido las agallas para reclamar las ayudas por la Zona de Influencia Socioeconómica (ZIS)". Hace hincapié en que los ingresos del ZIS se acercaban a los 250.000 euros hasta que, en el año 2011, decidió a Junta suspender esta ayuda económica. Soto manifestó que "no vamos a permitir que La culebra quede fuera de estas ayuda porque se nos dejó fuera de los parques eólicos porque teníamos una joya con la fauna y, en realidad, lo que tenemos es fauna, daños y no ingresos".

En su intervención pidió "el descaste de 200 ciervas para aminorar daños", e indicó que "se quiten donde sobren porque es insoportable sostener semejante cantidad". También reclamó que "se autoricen todas las solicitudes de esperas y batidas al jabalí porque esta especie pasea ya por las calles".

El presidente de la Delegación provincial de Caza de Zamora, José Antonio Prada, propuso ayer en la reunión que se posponga el inicio de la campaña de caza de la perdiz para evitar que "se acabe con ella en los primeros días". Para los cotos de La Guareña ya se pospone hasta el día 12 y, de no llover, se aplazará "otros quince días". Pone de relieve que "debido a las altas temperaturas y a la falta de lluvia la perdiz no está bien emplumada y carece de la fuerza necesaria".