"No queremos hormigón"

"No queremos cemento en nuestra calle". María Francisca Bernal, propietaria de una casa en Fornillos de Fermoselle, el pueblo del que ha hecho su segunda residencia tras una visita turística por los Arribes del Duero, ha promovido una campaña en las redes sociales contra el asfaltado de la calle Calvario que ya ha reunido más de un millar de firmas de adhesión.

Atrapados por la singularidad de este pueblo sayagués, perteneciente al Ayuntamiento de Villar del Buey, ella y su marido se compraron la antigua casa del herrero hace 17 años. Ellos mismos la rehabilitaron en un enclave natural que está a punto de perder su "encanto", pues la originaria calle de tierra y peña "está preparada para ser inundada de hormigón" denuncia María Francisca Bernal.

"No se trata de una vía de paso y somos los únicos vecinos" defiende para aclarar que su postura en contra del cemento "no perjudica a nadie". Mientras en otros pueblos el vecindario lucha por un centímetro de hormigón en sus calles, en Fornillos de Fermoselle hay una batalla abierta, al menos en entornos donde "no aporta nada" y mancilla los pintorescos rincones que adornan a este enclave del Parque Natural Arribes del Duero. "No nos oponemos a que se arreglen las calles principales, las vías de paso y los accesos, pero no es el caso de la calle Calvario y además nosotros hemos ofrecido alternativas a la alcaldesa poniendo a su disposición nuestro trabajo y nuestro propio presupuesto para colocar piedra en lugar de cemento".

"La vía se va a arreglar"

Ante el inicio de las obras de pavimentación por parte del Ayuntamiento, María Francisca Bernal ha iniciado una recogida de firmas con la esperanza de que "la dejen como está y no pase a ser una superficie dura y hostil de cemento. Todo esto en nombre de la modernidad y de la limpieza, contraviniendo y acabando con la riqueza turística y medioambiental de estos pueblos".

El alcalde de Villar del Buey, José María Nieto, confirmaba ayer a este diario que las obras proyectadas "van a continuar; es una de las calles de tierra que faltaban por pavimentar y vamos a seguir adelante". El regidor del Ayuntamiento del que depende Fornillos de Fermoselle precisa que la actuación "será la más adecuada al entorno, pero desde luego la calle se va a arreglar", despejando así las dudas de quienes cuestionaban la continuidad del proyecto.

Bernal no oculta su decepción con la alcaldesa de Fornillos; "llevamos mucho tiempo peleando para que no se asfaltara y ella nos dijo que lo consultaría, pero ahora no se acuerda de nada". Precisa que el encanto rural "atrae a visitantes que mejoran la economía de la zona y algunos se han quedado montando sus negocios en el pueblo. Pero llenarlo de hormigón es destrozarlo".

La realidad es que las máquinas ya han entrado en la calle, ha comenzado el desescombro y el siguiente paso será la "denostada" capa de cemento.