Fornillos de Fermoselle: una vecina lucha contra el asfaltado de su calle

Quieren mantener la calle de tierra, como la conocieron María Francisca Bernal y Antonio Navarro cuando se compraron una casa en Fornillos de Fermoselle, atrapados por el encanto del pueblo. Ahora, la intención del Ayuntamiento de asfaltar la calle Calvario, pese a los intentos contrarios al proyecto han movilizado a María Francisca Bernal que ha emprendido una recogida de firmas en internet con casi 900 adhesiones en apenas unas horas.

"Esta es mi calle Calvario en Fornillos de Fermoselle, tal y como estaba la primavera pasada. Hoy, está preparada para ser inundada de hormigón" denuncia la promotora en un escrito lanzado por Internet. "Pese a nuestras peticiones a la alcaldesa de que no asfaltara nuestra calle porque no es una calle de paso y somos los únicos vecinos. Pese al ofrecimiento de soluciones poniendo a su disposición nuestro trabajo y nuestro propio presupuesto para colocar piedra en lugar de cemento. Pese a las promesas de consultarlo, hoy la alcaldesa no recuerda nada y nuestra calle va a dejar de ser lo que se ve en la foto para pasar a ser una superficie dura y hostil de cemento".

Bernal defiende que el hormigón "acaba con la riqueza turística y medioambiental de estos pueblos. Una riqueza que atrae visitantes, que mejoran la economía de la zona, y que consigue en algunos casos, que el visitante se quede huyendo del asfalto de la ciudad y ayudando a dar vida a los pueblos. Una lástima que los políticos de turno no vean más allá, ni tengan en cuenta la petición y ofrecimiento expreso de sus vecinos. Salvo intereses económicos en el asfaltado de las calles, no queda otra explicación que lo justifique.Todavía estamos a tiempo de pararlo. Todavía la calle Calvario en Fornillos sigue siendo ésta".