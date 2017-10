Aerogeneradores de primera

También los seguidores de Eolo de la provincia de Zamora aprovechan las rachas de vientos que soplan por todas las sierras, con cifras que rondan o superan las 2.000 horas al año. Parques eólicos como La Gamoneda, Nerea, Padornelo, El Aguallal, Sistral, Cinseiro y Lubián inyectan a la red decenas de miles de megavatios/hora al año, al igual que suman megavatios los instalados en cotas más bajas como son los del Hierro, Valmediano, Las Labradas .

Promotores como Acciona Energía, Ibereólica Lubián, Geza, Sociedad Gestora de Parques Eólicos de Castilla y León (Gecalsa), Iberdrola Renovables y otras sociedades menores se aferran a las tecnologías más eficientes y a los modelos de generadores más adecuados para atrapar el viento más suaves y en zonas cada vez más bajas. De ahí que en algunos puntos de Zamora existan aerogeneradores "experimentales". Sirven a las empresas para investigar mejoras y desarrollo tecnológicos y romper los marcas en un sector en constante superación de retos.

El secretario de la Asociación de Promotores de Energía Eólica (Apecyl), Eugenio García, repara en que el mercado de la energía nacional exige a RED a cuadrar en todo instante la oferta y la demanda. "El sistema y el mercado eléctrico no es autonómico ni provincial. Es nacional. Los kilovatios no llegan a la frontera y se paran". Este año, apunta, "en el Mix de generación ha habido una parte con dificultades: la hidráulica, que hace que otras tecnologías suplan sus carencias".

La combinación de recursos e interconexión permite salvar con garantías la sequía hidroeléctrica porque el sector del voltio se ha venido preparando en la generación y transporte de energía. Sin embargo, las ampliaciones en el parque eólico y fotovoltaico de Zamora están frenadas por las limitaciones en la concesión de megavatios y el método aplicado en las subastas programadas, y por el impuesto de la Junta de Castilla y León de la ecotasa, calificado por Eugenio García Tejerina "de disparate". "La Junta no puede establecer un impuesto que grava la producción o generación porque ya hay un Impuesto de Actividad Económica" señala. Hace hincapié en que "los proyectos adjudicados van sin prima, la competencia económica es muy dura y cualquier incremento de coste en los proyectos de Castilla y León compite con otras comunidades que no tienen este impuesto". La ecotasa, "establecida con la excusa de la afección medioambiental" es una espina que perjudica la implantación de más energía renovable en Zamora y región. "Todo lo recurrimos" expresa una gestora del sector fotovoltáico emplazado en Sayago. García Tejerina destaca "los atractivos" de la región para incrementar el parque eólico. "Las características del terreno, hay infraestructura eléctrica tremenda y conexión a red" precisa, pero en el debe alude a "una fiscalidad que nos pone en peores condiciones y cuando van justos los márgenes el promotor se va donde no hay sobrecostes". "Es un tren que no deberíamos de perder". Hay una sequía pertinaz de agua, pero el viento y el sol, entre otras fuerzas, siembran de voltios el mercado eléctrico.