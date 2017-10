Regantes de Virgen del Aviso, molestos por no poder usar el agua acumulada en la balsa

La sequía y sus consecuencias, como el corte de agua decretado oficialmente el 19 de agosto por parte de la Comunidad de Regantes Virgen del Aviso ha provocado el descontento de algunos agricultores sobre todo los que no pudieron seguir regando con el agua que se acumulaba en la balsa, "las fincas que estaban por debajo del nivel pudieron ser regadas pero no las que estaban a la misma altura o por encima", explica el presidente, Carlos Macías Laperal, expresando su preocupación por el estado actual y la incertidumbre que se vive, principalmente en torno a la remolacha. "El suelo está sequísimo, no se puede entrar a cultivar y le ha cogido el estrés hídrico al final de la formación de raíz, con lo cual seguro que la merma de producción es notable".

Lo que ya se puede contabilizar es la merma que han sufrido otros cultivos respecto a campañas anteriores, por ejemplo el maíz, entre un diez y un veinte por ciento, como la alfalfa, y bastante menos en girasol porque "a finales de agosto, cuando se cortó el riego ya estaba maduro". Y es que si normalmente el riego se corta el 19 de septiembre, en este 2017 pasará a la historia por haber tenido que adelantar un mes el corte de riego y por el bajo caudal que registran a día a hoy los embalses, que no tienen agua embalsada.

En el horizonte los agricultores confían en que las previsiones meteorológicas puedan todavía equivocarse y que el agua llegue a lo largo del mes del octubre, si bien según los datos que ellos mismos conocen la lluvia no parece que vaya a hacer acto de presencia hasta noviembre, "como muy pronto". En este sentido desde la Comunidad de Regantes Virgen del Aviso podrían empezar a contemplar otro tipo de calendario y modo de riego "porque creo que este año ha sido equitativo, y de hecho los agricultores están contentos con la campaña, pero como la sequía persista se agrava la situación y habrá que renunciar a plantar ciertos productos".