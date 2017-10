La Plataforma de Fermoselle pide un nuevo puente sobre el río Duero en Arribes

La Plataforma creada en Fermoselle para reivindicar una mayor implicación de las administraciones en el desarrollo socioeconómico de la zona exigirá, tras exponerlo en la asamblea informativa celebrada este fin de semana, la construcción de un nuevo puente sobre el Duero que comunique Zamora con la IC5 portuguesa, en Urros, a través de Fermoselle.

Reclaman una vía de mayor capacidad que la actual y no tener que sufrir el colapso y las estrecheces que suponer circular por la coronación del embalse de Bemposta, por donde únicamente es posible circular en una dirección lo que obliga a los vehículos a permanecer en una parte en tanto transitan y cruzan el cañón del Duero los procedentes de la otra vertiente. También piden que el centro de gestión del Parque Natural Arribes del Duero esté situado en Fermoselle, con agentes forestales y otros medios.

En la asamblea informativa, celebrada en lo que fuera el comedor del club de ancianos al no permitir el Ayuntamiento el salón de actos o plenos, se dio cuenta de las reuniones mantenidas por la Plataforma y los ganaderos con responsables de la Junta de Castilla y León, en Zamora.

El interés vecinal quedó puesto de manifiesto en la gran afluencia de personas, buena parte de las cuales debió seguir el acto desde las escaleras o desde la calle debido a lo reducido del local. Se criticó "el no por sistema" en lo tocante a ayudas y subvenciones, y se hizo hincapié en la necesidad de sacar adelante la concentración parcelaria "porque hay que tener un horizonte con un objetivo común y no cegarnos en cuestiones internas de mis olivos, mis pozos y mis higueras. Debe haber expectativas de parcelas rentables para el desarrollo social y económico de Fermoselle. No hay otra". Se sacó a colación el artículo publicado en LA OPINIÓN y escrito por el que fuera delegado territorial, Juan Seisdedos Robles, que viene a defender una posición de ayuda plena por parte de la Administración para sacar adelante una zona lastrada además por los incendios forestales.

Se puso de manifiesto asimismo que el Ayuntamiento de Fermoselle "tiene competencias para el trazado y adecuación de caminos" por el término, lo que viene a indicar "que debe poner o buscar los medios necesarios" para resolver una situación criticada por todos en la villa. También se hace alusión a una responsabilidad de la Administración y de la Dirección del Parque Natural, remitiéndose a lo recogido en el Plan de Ordenación de los Recursos del Parque Natural, tanto en la promoción "del desarrollo socioeconómico de las poblaciones, en mejorar su calidad de vida", y otros aspectos como el saneamiento, que es una asignatura pendiente a pesar de estudios y proyectos realizados.