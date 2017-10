La Culebra reclama 1,5 millones de deuda en ayudas y un mayor control de la fauna

Más de medio millar de personas se manifestaron ayer en Tábara contra los daños de la fauna y los accidentes en las carreteras provocados por animales, en una marcha que comenzó pasadas las doce del día, para discurrir por la carretera nacional 631, en un tramo de travesía. A la protesta convocada por la Alianza por la Unidad del Campo UPA y COAG se sumaron los principales dirigentes provinciales y comarcales, además de alcaldes y concejales de los municipios de la Sierra de la Culebra como Tábara, Ferreras de Arriba, Ferreras de Abajo, Otero de Bodas, Puebla de Sanabria o la Junta Administrativa de Villanueva de Valrojo.

Organizaciones Agrarias, alcaldes y vecinos reclamaron a la Junta de Castilla y León 1,5 millones de euros de "deuda" de las ayudas ZIS que dejaron de pagarse a los Ayuntamientos desde 2010, 200.000 euros por anualidad.

Dos accidentes de tráfico prácticamente dentro del casco urbano, el último la tarde antes de la marcha, dejan constancia entre vecinos y automovilistas del grave riesgo de accidentes a diario en la carretera.

El secretario provincial de UPA Aurelio González, denunció que transcurrido un año de la movilización en Tábara "no se han tomado medidas y seguimos intentando que la Consejería declare al jabalí como plaga para que se pueda cazar indistintamente, en cualquier momento y en cualquier lugar, porque es una auténtica plaga". La Alianza para la Unidad del Campo reclamó "el descaste de ciervas". González subrayó "los daños a cultivos por los ciervos y los pastos que levantan las praderas". Las organizaciones reclamaron el vallado de la carretera y los pasos para la fauna y exigir el control poblacional exhaustivo. La única medida que se ha tomado en un año "ha sido limitar la velocidad de la carretera", de 70 a 50 "y poner radares para multar a los habitantes para engrosar las cuentas del Estado". UPA denunció la misma política de hace 40 años practicada por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente "echando cada vez más bichos, echando a la gente y dejando abandonados los pueblos". A las dificultades de mantener las explotaciones agropecuarias, por precios injustos, Aurelio González agregó que "se ponen normas que impiden a la gente aprovechar los recursos naturales como lo venían haciendo siempre, que fomentan el abandono del medio y que haya malezas en los montes". El representante de Upa tachó de "talibanes medioambientales" a los que pretenden la despoblación de los pueblos.

José Manuel Soto recalcó que las competencias en el control de animales son de la Administración Regional "y regular el censo de animales ¿por qué tenemos que tener miles de ciervos, a cambio de qué". El responsable comarca denuncia "después de años sin hacer caso las administraciones, ahora nos vienen todos los problemas, es el desmadre. Ahora estamos en plena berrea del ciervo, no hay que ir al campo a oír los ciervos, los oyes desde la cama. Los ciervos están en las fincas, en los huertos" con el riesgo de que ocurra algún accidente con las personas mayores que salen a pasear por los pueblos. En Tábara, después de los esfuerzos para conseguir el regadío, peligra el abandono de cultivos "como ya hemos hecho en Sanabria y Carballeda, que hemos tenido que dejar de cultivar". Soto denunció que "no hace falta pagar 20 euros para ver la berrea, los ciervos están en los pueblos". Las organizaciones piden que se cumplan los cupos del descaste de ciervas y que la carne se done a los bancos de alimentos.

Para perplejidad de las organizaciones y colmo de la paciencia de las alcaldías de la Sierra de la Culebra, que ayer sí asistieron a la protesta, es la exclusión de los municipios de la Zona de Influencia Socioeconómica (ZIS) y que "la Consejería nos dice que esto no es un espacio protegido. Nos desayunamos que estamos en un territorio con los mejores ciervos del mundo, más lobos que en ningún sitio, más fauna que en toda Europa, y resulta que no somos espacio protegido".

El presidente provincial de COAG, Lorenzo Rivera, señaló que la provincia de Zamora es en estos momentos la provincia "con más accidentes por fauna de la Comunidad" con 1.150 accidentes, en su mayoría en las Nacional 631, la Nacional 525 y la Nacional 122, y un centenar en las autovías, además de las locales y comarcales. "Conlleva un riesgo para las personas y un coste económico porque las primas de los seguros de los coches". Los más de 650.000 euros que destina la Junta a indemnizar los daños en cultivos y el lobo en el ganado -y no en su totalidad- "son un montón de miles de millones de euros que se podían destinar a Educación y Sanidad en estas comarcas, a las que se les está privando de ello. Eso es un despilfarro". Rivera denunció el fracaso de las políticas de la Junta contra el despoblamiento y mandó al Consejero y los observadores europeos "a la Laponia finlandesa y el norte de Escocia, que vea cómo esas comarcas se han recuperado y han llegado a niveles de población de hace 30 años".

Espacio natural para todo

El alcalde de Tábara, José Ramos, apuntó que los alcaldes van a mantener una reunión para tomar medias, en relación a la reclamación de las ayudas ZIS y los frenos a las alcaldías "porque si somos espacio natural, lo somos para todo". Ayuntamientos como Tábara ha visto como proliferar los parques eólicos a su alrededor, mientras que a en la Reserva están prohibidos r ser Espacio Protegido. "El consejero nos prometió las ayudas, el día de la inauguración del Centro del Lobo", afirmó el alcalde.

Ramos dejó en evidencia la marginación de los alcaldes que "somos los últimos en enterarnos de lo que ocurre en la Sierra. Si hay un incendio nos enteramos porque nos llaman los periodistas". La administración Regional "no nos hacen caso, ni a los alcaldes ni a los vecinos". Los alcaldes denuncian que "la única política que se hace es la que mandan los técnicos". En cuanto a plantearse salir de la Reserva "o se toman medidas o esto queda libre. No podemos tener una Reserva con obligaciones y sin derechos". El alcalde constató que "antes estaban mejor cuidados los montes que ahora. A lo mejor la política es seguir las costumbres que se hacían hace 70 años".