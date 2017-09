Objetivo: El emprendimiento en el mundo rural pese a la "lenta" burocracia

Las nuevas tecnologías y las redes sociales se convierten en el maridaje perfecto para estas tres pequeñas empresas del medio rural. Con Internet de por medio, las distancias desaparecen hasta La Carballeda, Benavente y Los Valles y Tierra del Vino.

Así lo entienden Rubén, Daniel y Juan Carlos. "Dada la complicación que tiene un negocio asentado en el medio rural, hay que apostar por las nuevas tecnologías. Herramientas como las redes sociales te permiten llegar a mucha afluencia de gente, nosotros estamos muy presentes en ellas ya que es el mejor método de poder interactuar directamente con la gente", resume Rubén.

Por su parte, el joven Daniel se muestra convencido de su apuesta por la provincia: "Aquí tengo la fábrica, la destilería, las naves... aquí tengo toda la vida y en Zamora tenemos todo, ¿para qué nos vamos a ir? Madrid no te da todo lo que tenemos aquí", asevera.

Por último, Juan Carlos reconoce los propósitos de expansión de la empresa fuera de la provincia pero siempre operando desde ella. "Parece que si no montas una empresa en un polígono de la ciudad no es una empresa y yo creo que es un error, nosotros hemos apostado por nuestro pueblo, un sitio en el que estás tranquilo, donde no tienes problema de aparcamiento y estás en tu medio habitual", apunta. No obstante, coincidiendo con el primer aniversario de la firma -después de tres años de permisos y certificaciones- reconoce que le hubiera gustado que el proceso de trámites burocráticos hubiera sido "más corto".