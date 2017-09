"Con el dinero recaudado con el radar se habría vallado la vía"

"La vía de Alta Velocidad va en paralelo a la carretera. Si se ha podido vallar una ¿Por qué no se puede vallar la otra?". Esta es la pregunta de José Manuel Soto, representante por COAG. Las medidas tomadas por el Ministerio de Fomento "intentan quitar el máximo tráfico por la carretera y que sea una carretera que solo usemos los que vivimos aquí. Con las multas impuestas por el radar de Tráfico en estos años ya han recaudado bastante para vallar la carretera". "Los políticos no circulan por las carreteras que administran, algunas mal atendidas, y tuvieron buen cuidado de no traer por aquí al ministro de Fomento cuando vino a visitar las obras del AVE. De carretera nacional solo tiene el nombre" afirma Soto. El representante de COAG se muestra crítico con las políticas para frenar la despoblación en el medio rural "porque no hay voluntad de fijar la población". Las mismas medidas que se han tomado en la carretera acarrearán pérdidas para los negocios "la gente que vivimos en los pueblos también necesitamos tener cerca gasolineras, tiendas, farmacia, bares, etc.". Pese a la señalización "que cuente el Ministerio los accidentes que ha habido en Tábara en estos meses".