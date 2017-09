Coro de Sanzoles: "Las muchachas que enamoran"

"Cantar es algo alegre, gusta hacerlo. Además sirve de terapia, mejora la memoria y el humor". Con este pensamiento arrancaba hace ocho años el Coro San Zoilo, en el seno de la Asociación Cultural Melitón Fernández. "Hemos sido capaces de hacer algo que ni en sueños imaginamos, grabar un disco de música tradicional gracias a nuestra participación pero también al tesón y la profesionalidad del director, Luis María Martín Negro, quien nos ha formado y nos animó a plasmar nuestro trabajo en este CD". Hablan de "Lagaradas", el nombre del CD que ya está a la venta en Salamanca y en un futuro muy próximo también en Zamora, en las librerías Semuret y Milhojas. Un trabajo musical entonado por un coro mayormente compuesto por mujeres y tres hombres con voces graves y agudas que han realizado un ejercicio colectivo para darle voz a un repertorio que se basa en música popular tradicional recopilada en diferentes provincias de la geografía española, algunas de ellas adaptadas, como es la Jota de la Vendimia, original de Ciudad Real, pero con una letra pegada al terreno: "En el pueblo de Sanzoles, el Zangarrón y las sopas; los encierros y el buen vino; y muchachas que enamoran". Voces y percusión que suenan de maravilla al ritmo de las castañuelas castellanas, la guitarra, la pandereta , el mortero, el acordeón, la dulzaina o el pandero cuadrado.

Se trata de una pegadiza pieza con un estribillo que seguro que a muchos zamoranos les resulta conocido: "Aunque me ves, que me ves, que me ves que me caigo; es una chispa de vino, morena, que traigo". En más de un viñedo o bodega se habrá podido escuchar durante estos día de vendimia la tonada de San Zoilo. Precisamente con esta canción, la Jota de la Vendimia, empieza el disco y la presentación "en la viña de Valentina", abuela de una de las componentes del grupo que ha servido como marco para la foto de portada. Por el momento son 500 los ejemplares a la venta con un repertorio a destacar como Arbolito Florido de la comarca de Sayago, el Padre Nuestro de Madrigal de la Vera en Cáceres, Amor mío si te vas (Nuez de Aliste), Las campanas de Puercas (Ferreruela de Tábara), Era de nogal (de Jaraiz de la Vera), Tonta de noche, tonta de día (Losacio de Alba) o Uvas tiene (Sayago).

"Curiosamente en la comarca del Vino apenas queda testimonio de la música tradicional. Hay algunas coplas sobre toros que no responden a este tipo de música", explica el director, Luis María Martín Negro, quien destaca "la constancia y el tesón del Coro San Zoilo de Sanzoles, que ha sabido mantenerse unido a lo largo de nueve años, formarse en el canto y llegar incluso a la grabación sin tener ningún tipo de ayuda". Es este apartado del que se queja también el coro, formado por 17 mujeres y tres hombres: "No hemos tenido apoyo del Ayuntamiento para nada. La única ayuda ha llegado de Caja Rural y de algunos de los socios que a nivel personal se han prestado a hacer la fotografía, como Sandra Cordero, de técnicos y compañeros que nos prestaron un lagar para realizar parte de la grabación, Merce y Arcadio, que se completó en un estudio de grabación de León".

La Asociación Cultural Melitón Fernández, creada en 1984 sí que cuenta, entre otras, con la subvención correspondiente de la Diputación Provincial para actividades diversas que programan a lo largo del año. Dentro del coro hay socios de la asociación y miembros que no lo son.

Ahora, después de haber estado de vacaciones, retomaban el lunes los ensayos en un nuevo local y ya con un calendario de actuaciones que les llevará hasta localidades como Tarazona de Guareña, mientras continúan con la promoción de "Lagaradas", broma, que da nombre al CD y que consistía "en que los vendimiadores en Sanzoles se untaban las caras entre ellos con uva tinta".