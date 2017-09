COAG-UPA sale a la calle para exigir mayor control de la fauna

La Alianza COAG-UPA saldrá de nuevo a las calles y vías públicas para reclamar una mayor intervención de la Administración en defensa del sector contra la incidencia de la fauna salvaje.

"Exigimos un Plan Integral y coordinado por parte de la Administración Regional que suponga una drástica reducción del número de ejemplares de jabalíes, ciervos, corzos, etc, porque el campo zamorano no soporta más la presión de la fauna sobre los cultivos y ganado" expresa el sindicato agrario.

La organización agraria ha convocado de nuevo una manifestación de protesta para el próximo sábado, 30 de septiembre en Tábara, para exigir a Medio Ambiente "soluciones a los daños de la fauna silvestre" porque, según expresa la organización agraria, "el campo zamorano no soporta más esta presión sobre sus producciones".

La Alianza señala que "los daños que sufren las explotaciones agropecuarias por los efectos de la fauna son cada vez más importantes, haciéndose extensivos a la totalidad de la geografía provincial. No solo el lobo en sus ataques diarios a la ganadería, sino los daños causados por las poblaciones de jabalíes, que están asentados en la inmensa mayoría de los cotos de nuestra provincia, y de ciervos y corzos colonizando nuevos territorios, poblaciones de avutardas que provocan grandes pérdidas en nacencia, de conejos asentados en autovías y vías férreas sobre los que no se realizan controles poblacionales".

COAG-UPA manifiesta que "han sido los intereses económicos de determinados cotos (no cumpliendo los cupos cinegéticos, no controlando las hembras porque no ha interesado), y la propia Junta quien no ha ejercido un riguroso control en los Espacios sobre los que mantiene la gestión, lo que ha supuesto la proliferación y expansión descontrolada".

"Los daños son cuantiosos, tanto en los cultivos como en los pastos. En campañas como la actual, de enorme sequía, aún son más graves sus consecuencias, porque se hacen extensivos a cultivos como el maíz, alfalfas, viñedos, incluso en los huertos familiares, en muchos casos, ubicados en los cascos urbanos o muy próximos" expresa la Alianza

Añade la organización que "a diario se sufren accidentes de tráfico con la fauna, que hace intransitables determinadas vías de comunicación, desapareciendo con ello tejido económico y social y provocando aún mayor despoblación en nuestro medio rural. Por otra parte, quienes mayor número de siniestros sufren con fauna son los habitantes de dichas zonas, quienes con la modificación de la ley de Tráfico y Seguridad Vial, son los que asumen directamente los daños económicos, sino daños mayores con la pérdida irreparable de vidas humanas".

La Alianza COAG - UPA solicita a la Administración Regional "un efectivo Plan Integral de control poblacional de la fauna, tanto en aquellos terrenos sobre los que tiene la gestión y responsabilidad (Reserva de Caza, .....), como en los de los cotos de caza, exigiendo cumplimiento estricto de cupos cinegéticos. Exigimos a los titulares de los cotos de caza un verdadero compromiso con el sector agropecuario, de control poblacional de las especies, presentando solicitudes de esperas nocturnas, de batidas, de caza en períodos excepcionales, etc. También se hace necesario la modificación legislativa en cuanto a la responsabilidad por daños con la fauna en el caso de accidentes".