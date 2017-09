Un grupo de caballistas intenta boicotear el encierro campero del sábado en Villarrín

Bajo el lema "Todos unidos por el bien de los encierros camperos", una quincena de aficionados taurinos promueve el boicot del encierro de campo que tendrá lugar este sábado en Villarrín de Campos a partir de las 16.30 horas con motivo de las fiestas del Santísimo Cristo de los Afligidos.

A través de un comunicado, publicado en un blog personal y difundido en las redes sociales por cientos de usuarios, los caballistas muestran su "malestar" por la "seria denuncia" interpuesta por la Guardia Civil a uno de los jinetes participantes en el evento del pasado año. El motivo de la multa: maltrato animal.

Al parecer, un veterano caballista portó durante el festejo una garrocha no permitida por el Reglamento de Espectáculos Taurinos Populares de Castilla y León. De hecho, tal y como reconocen los aficionados, el uso de las denominadas varas o picas durante este tipo de encierros tan solo está autorizado para el personal de la organización y prohibido para el resto de participantes voluntarios.

No obstante, pese a admitir el incumplimiento generalizado de la ley, los jinetes defienden el uso de las lanzas como "elemento protector" tanto para el caballo como para ellos mismos: "Ha sido así siempre, si el toro viene muy cerca me tengo que defender y parar el posible golpe para que no me pinche", argumenta Andrés González, autor de la bitácora online donde fue divulgado el escrito.

En este sentido, el bloguero taurino reprocha, además, la falta de afeitado de los cuernos de las reses en "muchos" festejos, aumentando así la peligrosidad de los astados en detrimento de los participantes que deciden tomar parte en estos espectáculos. Un hecho que ya ha denunciado en su blog pese a la intimidación de los propietarios de los bóvidos: "He recibido amenazas de varios ganaderos por escribir en mis crónicas que los toros iban sin afeitar, pero es cierto que en muchos sitios solo los tocan un poco pasándoles la lima", confiesa. "No van tocados como tienen que ir hasta que pase una desgracia... aunque afortunadamente no se ha dado el caso", advierte, al tiempo que apostilla: "Esperemos que no se nos tome como asesinos, vamos a divertirnos y a disfrutar de la fiesta, no vamos a maltratar a ningún animal".

Por ello, ante el temor de nuevas denuncias y "en apoyo" al jinete apercibido, el grupo de caballistas indignados anima al resto de aficionados a ausentarse del encierro de Villarrín tomando como "alternativas" los festejos que tendrán lugar el mismo día y casi a la misma hora en Muga de Alba o Mayorga.

"En estos momentos tan difíciles para nuestra afición tenemos que estar todos unidos, y aquellos que acudan les pedimos que antes de ir que se paren a pensar '¿y si hubiera sido yo?' Cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero que sea consecuente de lo que hace, si el sábado acude a Villarrín estará apoyando la eliminación de los encierros", concluía el comunicado.

Por su parte, la alcaldesa de la localidad, Concepción Gómez, recuerda que su labor como presidenta del festejo taurino es "velar" por el correcto desarrollo del encierro "para todos". En este sentido, la regidora, quien no se declara antitaurina de forma manifiesta, ahonda en la "responsabilidad" de los participantes en virtud de la normativa vigente. "No hubo intención de sancionar, el reglamento de los festejos taurinos no es algo que yo escriba", dice con obviedad.

Pese a que el alcance de la publicación rondó en escasas horas los 30.000 usuarios en Facebook, según datos facilitados por el autor de la web, Gómez se muestra tranquila ante la repercusión real que pueda conllevar el escrito: "En Villarrín de Campos siempre se ha recibido a los asistentes de las fiestas con agrado y cariño, no van a tener ningún problema. Cada uno es libre de actuar como quiera, el que no quiera venir que no venga pero que no tema", concluye.

El caballista afectado, quien rehúsa hacer declaraciones a este medio alegando que son "cosas personales", asegura no haber participado en la reunión del pasado martes en la que se decidió emitir el comunicado por el grupo de caballistas anónimos. "Me conoce mucha gente pero yo a nadie le estoy pidiendo con una pistola en el pecho que no vaya", sostiene. Al cierre de esta edición, la entrada en el blog donde se publicó el comunicado había sido eliminada.