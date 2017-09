Cuando solo es un tal José Antonio

Por mucho que una calle o una plaza se llame de José Antonio no hay por qué identificarla con el líder de la Falange. A esa idea se aferra el alcalde de Rionegro del Puente, el socialista José Antonio Colino, para defender que las vías que llevan ese nombre en su pueblo no atentan contra la Ley de Memoria Histórica ni tienen "ninguna connotación franquista". Y todo porque la plaza y la calle en cuestión de José Antonio se denominan así "a secas" sin apellidos ni nada; así que la deducción de que son vías dedicadas a José Antonio Primo de Rivera quedan, según el alcalde, para el imaginario de cada uno.

Es más, a raíz del requerimiento realizado al Ayuntamiento de Rionegro del Puente por el senador de Compromís, Carles Mulet García, para que se cambie el nombre de ambas calles en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, el regidor ha revisado el expediente sobre la vía en cuestión, "no encontrándose ninguna documentación ni en las bases de datos del INE ni en este Ayuntamiento que corroboren que está dedicada a José Antonio Primo de Rivera".

Así se explica en la respuesta de José Antonio Colino al parlamentario del grupo valenciano Compromís, Carles Mulet, quien se ha mostrado muy irritado con la sugerencia del regidor de poner su nombre a la plaza en cuestión, dado su interés por el callejero de este pueblo zamorano. El senador ha llegado a instar a la dirección provincial del PSOE a que llame al orden a "este alcalde filofranquista" tras su "impertinente respuesta, insultante para cualquier persona demócrata".

"Debería preocuparse más de los problemas de los españoles y de todas las personas que están sin trabajo" responde un tranquilísimo José Antonio Colino, quien precisa que el Ayuntamiento ya ha acordado el cambio de nombre de la plaza de José Antonio por plaza del Santuario en honor al templo de la Virgen de la Carballeda, patrona de la comarca. "Que estén tranquilos que ya lo haremos". Y por si quedan dudas de sus ideas, Colino afirma "nunca he sido franquista ni seré; si en la plaza hubiera puesto José Antonio Primo de Rivera ya estaba cambiada, pero José Antonio a secas puede ser cualquiera, hasta yo mismo. Que estén tranquilos que este Ayuntamiento cumple con la ley" expresa el alcalde de Rionegro, sorprendido y sobrepasado por el recorrido que ha tenido su respuesta al senador de Compromís.

"Deben preocuparse de otras cosas mucho más importantes; yo llevo tres mandatos gobernando, dos con mayoría absoluta y me preocupo por mis vecinos" certifica el regidor carballés, quien no tiene ningún inconveniente en "reunirme con este señor (Carles Mulet) y dedicarle todo tipo de explicaciones". Incluso en torno a una mesa y "este fin de semana puede ser una buena ocasión, cuando celebramos las fiestas en honor a la Virgen de la Carballeda. No he ofendido a nadie y no tengo ningún problema con esta persona" insiste Colino por más que Mulet se haya despachado a gusto con la "impertinencia" del regidor zamorano. "Tenéis un falangista sin gracia de alcalde de Rionegro" ha espetado al PSOE de Zamora.