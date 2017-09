"El Cristo del Campo nos congrega para hacernos comprender que a todos nos une la tierra alistana"

Chany Sebastián

Teo Nieto Vicente lleva las Unidades de Acción Pastoral de San Juan del Rebollar, donde vive, y Rabanales, 15 parroquias entre las que esta la de "San Víctor " de San Vitero a la que pertenece el Santísimo Cristo.

-Cómo se vive y se siente la historia y la devoción al venerado Cristo de San Vitero?

-Yo creo que en el Santísimo Cristo de San Vitero se simbolizan y entremezclan dos de los valores más características del Mundo Rural: la religiosidad y lo comunitario. Por una aparte la devoción al Cristo refleja ese sentido de las trascendencia que pertenece a la esencia de los pueblos. Las personas del campo saben, como nadie, que hay cosas que se escapan de nuestras manos y, desde ahí, se vive la vida desde la humildad, poniéndose en manos de Dios en forma de una rica y preciosa religiosidad popular. Y el ponerse ante la Cruz, -como todavía hoy hay personas que entran en la ermita para ponerse ante el Cristo-, es como ponerse ante un espejo donde se reflejan todos los dramas que han padecido y padecen los pueblos. Ese reflejo bien podría ser hoy la despoblación y el envejecimiento.

-¿Y cual sería la otra?

-El encuentro de las personas que, saliendo de su pueblo, se unen, -bien en la Eucaristía, bien en la feria-, un punto de encuentro que, más allá de comprar algo simboliza la necesidad de romper las fronteras de cada pueblo para poder compartir una sonrisas o un problema. Esto es reflejo de este sentido de lo comunitario que siempre ha caracterizado al Mundo Rural: en Aliste por ejemplo a través de los concejos.

-Se cumplen 250 años de las indulgencias y gracias del papa Clemente XIII.

-El hecho de que la iglesia le concediera indulgencias es una forma de reafirmar la importancia de esta feria y fiesta y, sobre todo, un reconocimiento especial a estos dos valores: el sentido de la vida desde la trascendencia (la religiosidad) y lo comunitario como reflejo del ser social de la persona.

-Este año la eucaristía se ofició bajo el lema "No a la violencia, sí a la fraternidad".

-Dios no mando a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo se salve por él. Jesús se rebajó incluso hasta someterse a la muerte. Dios no exalta a los intransigentes sino a los misericordiosos, no exalta a los crueles sino a los que se ponen al servicio de los demás, esto es lo que significa la Cruz. Hay dos características que deberían definirnos como cristianos: misericordia frente a los que rechazan a los demás y utilizan la violencia para lograr sus objetivos y servicio para defender la dignidad humana.

-¿Qué significa la Exaltación de la Santa Cruz?

-El nombre de esta fiesta nos puede llevar a la confusión, a creer que los cristianos amamos la muerte, la violencia. No es así. Somos los amigos del dolor, amamos la vida y eso es precisamente lo que simboliza la cruz, la cruz es vida porque la cruz es el gran grito de Dios diciendo no a la violencia. El Santísimo Cristo del Campo nos congrega para hacernos comprender que a todos nosotros nos une una tierra: Aliste y una preocupación, darle vida a nuestros pueblos.

-¿Cómo ve el futuro de la celebración del Cristo?

-Creo que se mantendrá durante un tiempo, pero ya más que desde el sentido originario de encuentro y lugar de compras, con un sentido quizá de nostalgia y con mucho de folclore al que mucha gente acudirá no por necesidad sino por placer. Esto se podría convertir en un estímulo turístico más.

-La comarca alistana vive la triste despoblación.

-Como sabemos el futuro de Aliste es un poco desalentador: la despoblación y el envejecimiento. Un pequeño síntoma de lo que está pasando nos lo encontramos en el IES Aliste con un número cada vez menor de alumnos. Sin embargo estos datos no tienen que servir para paralizarnos sino para estimular nuestra imaginación y así buscar, entre todos soluciones que pueden ir desde la búsqueda de fuentes de empleo (autoempleo) hasta crear las condiciones necesarias para poder acoger personas que vengan de fuera, personas (y familias) que pueden provenir de las ciudades o, incluso, de otras culturas, de otros países: no olvidemos que el envejecimiento es un problema europeo.