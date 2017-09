El PSOE pide explicaciones por la "falta de colaboración" en Alfareruela

El PSOE de la Diputación ha pedido explicaciones al equipo de gobierno del PP "por la falta de colaboración, tanto a nivel de organización como económica" en la feria Alfareruela, que desde hace 9 años se celebra en Pereruela y desde su inicio ha estado organizada conjuntamente por el Ayuntamiento y la Diputación, excepto en esta última edición, de la que se ha desmarcado la institución provincial.

Según el PSOE, el equipo que preside Mayte Martín Pozo "no sólo no han atendido las múltiples peticiones de apoyo y colaboración del alcalde de Pereruela, el socialista Jesús Carnero, sino que además y por primer año desde hace nueve, no ha concedido ningún tipo de ayuda económica". Recuerdan la importancia de la alfarería en Pereruela y valoran la actuación del PP como "una negación más al progreso económico-social del medio rural".

En palabras del portavoz socialista, Antonio Plaza, "quieren cerrar los pueblos, no les dejan ni un solo resquicio para que les entre aire, cuando sabemos que las ferias es una de las pocas fuentes de generaración de riqueza".