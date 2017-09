Fresno cierra el comedor social después de "perder" el edificio donde prestaba servicio

La localidad de Fresno de Sayago se ha quedado sin comedor social después de que el Grupo Paco Mateo decidiera cancelar la cesión del edificio al Ayuntamiento. Tras 9 años en funcionamiento gracias a la donación gratuita de la instalación, el pasado mes de agosto la empresa propietaria del edificio comunicaba al alcalde de Fresno de Sayago, Carlos Vega, su decisión de cancelar esa cesión porque quería disponer del edificio para otros fines.

Pese a que inicialmente se planteó la posibilidad de buscar otras alternativas, lo cierto es que el comedor social no se ha abierto en septiembre y, a día de hoy, el servicio está cancelado. Así lo ha confirmado a este diario el propio alcalde sayagués, quien admite que por el momento el Ayuntamiento no contempla soluciones alternativas más allá de "intentar seguir negociando con los propietarios".

Sobre la posible adecuación de un edfificio municipal, Carlos Vega precisa que "el Ayuntamiento no tiene posibilidades económicas, es una inversión muy costosa". Lo cierto es que los principales damnificados de esta inesperada medida son los diez ancianos -7 de Fresno de Sayago y 3 del anejo de Mogátar- que hacían uso del comedor social.

Era la etapa con más número de usuarios, algunos de los cuales llevaban comiendo en el centro desde sus orígenes. Privados de este servicio, por el que pagaban 4 euros por comida, los mayores intentan hacerse a la idea y algunos estarían valorando la posibilidad de contratar un catering con una empresa particular.

Respecto a la cocinera, la única trabajadora que se ocupaba de las comidas y el mantenimiento del edificio, el alcalde asegura que "se le modificará el contrato como lo tenía antes de hacerse cargo de este servicio".

Respecto a la subvención que el Ayuntamiento recibe de la Diputación para la prestación del comedor social, el alcalde dice que no ve problema. "Si no podemos justificar al cien por cien la ayuda se devolverá o que nos corresponda y para el próximo año no la pediremos, no creo que haya mayor problema".

Para la puesta en marcha del comedor social, en julio de 2008, el Pleno del Ayuntamiento de Fresno acordó en su momento la solicitud de un préstamo por un importe de 18.000 euros, que se destinaría íntegramente al equipamiento del comedor.